Apple Watch Series 6 und neue iPads: Apple registriert Geräte bei Behörden

Apple hat eine Reihe neuer Geräte in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission registriert. Diese deuten auf neue Modelle der Apple Watch und des iPads hin. Beides wird für den Herbst erwartet, viel mehr verraten die jüngst aufgetauchten Anmeldungen allerdings auch nicht.

Apple hat eine Reihe neuer Produkte in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission registriert. Diese Einträge tauchen regelmäßig vor dem Start neuer Modelle auf, zumeist wenige Wochen bis Monate vor einem Launch-Termin. Nötig ist eine Registrierung bei der Behörde immer dann, wenn ein Gerät eingeführt werden soll, in dem Verschlüsselungstechnologien zum Einsatz kommen.

Mutmaßliche Modellnummern der Apple Watch Series 6 bekannt

Apple hat nun unter anderem einige Modelle einer neuen Apple Watch registriert, die mit watchOS 7 laufen soll, wie aus den Einträgen zu entnehmen ist. Diese tragen die Modellnummern A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355, und A2356. Über die kommende Apple Watch Series 6 ist noch nicht allzu viel bekannt, vermutet wird, dass sie mit einem Sensor zur Messung des Blutsauerstoffgehalts ausgestattet sein wird.

Auch neue iPads wurden von Apple registriert, hier werden ein neues Einsteiger-iPad und ein aktualisiertes iPad Pro erwartet. Ein dem iPad Pro angenähertes neues iPad Air ist ebenfalls Gegenstand von Spekulationen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Wann die neuen Produkte den Markt erreichen werden, ist noch nicht bekannt. Das iPad Air in seiner neuen Auflage lässt sich dem Vernehmen nach möglicherweise bis in das nächste Jahr Zeit.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!