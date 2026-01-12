Apple TV sichert sich zahlreiche weitere Nominierungen

Apple TV kann seinen Erfolgskurs im internationalen Serien- und Filmbereich weiter ausbauen. In den vergangenen Tagen wurden die Nominierungen mehrerer wichtiger Branchenpreise bekannt gegeben, darunter die Screen Actors Guild Awards, Directors Guild Awards, Art Directors Guild Awards, GLAAD Media Awards und die British Film Designers Guild Awards. Insgesamt kommt Apple auf rund 40 Nominierungen für seine Eigenproduktionen – ein deutliches Zeichen für die wachsende Relevanz des Streamingdienstes.

Starker Auftritt bei den Screen Actors Guild Awards

Besonders erfolgreich präsentierte sich Apple bei den 32. jährlichen Screen Actors Guild Awards. Dort erhielt Apple TV+ zwölf Nominierungen für sieben verschiedene Originals. Im Mittelpunkt stand die Comedyserie The Studio, die mit fünf Nennungen so viele Nominierungen wie keine andere Comedyserie in diesem Jahr erhielt. Damit baut sie zugleich ihren Status als erfolgreichste Emmy-prämierte Comedyserie aller Zeiten weiter aus. Nominiert wurde The Studio unter anderem als „Bestes Ensemble in einer Comedyserie“. Zusätzlich erhielten Seth Rogen und Ike Barinholtz Nominierungen als beste Hauptdarsteller, während Kathryn Hahn und Catherine O’Hara in der Kategorie beste Hauptdarstellerin berücksichtigt wurden.

Erfolge für Filme und Dramaserien

Auch im Filmbereich konnte Apple punkten. Der Apple-Original-Film F1 wurde nach Erfolgen bei den Critics Choice Awards unter anderem für das „Beste Stunt-Ensemble“ nominiert. Die Auszeichnung unterstreicht, dass Apples Kinoproduktionen zunehmend auch in technisch anspruchsvollen Kategorien Beachtung finden. Zu den weiteren Highlights zählt die international gefeierte Serie Severance, die erneut für ihre kulturprägende Wirkung ausgezeichnet wurde. Sie erhielt Nominierungen als „Bestes Ensemble in einer Dramaserie“ sowie für Britt Lower als beste Hauptdarstellerin. Die noch junge Serie Pluribus konnte sich nach ihrer erfolgreichen ersten Staffel erstmals über eine große Award-Nominierung für Rhea Seehorn freuen.

Weitere Nominierungen

Abgerundet wird Apples starke Bilanz durch Nominierungen für Billy Crudup (The Morning Show), Gary Oldman (Slow Horses) sowie Kristen Wiig für ihre Rolle in Palm Royale. Insgesamt zeigt sich: Apple TV+ hat sich längst als feste Größe im hochwertigen Serien- und Filmsegment etabliert.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.