M1-iMac mit Display-Problemen: Seid ihr betroffen?

Aktuell machen mehrere Meldungen über fehlerhafte Displays bei Apples iMac mit M1 die Runde. Das 2021 vorgestellte Modell zeigt kurz nach Ablauf der Gewährleistung sogenannte „Black Lines“. Der Hinweis auf ein Hardware-Problem wird von Apple stiefmütterlich behandelt.

Die meist horizontalen, schwarzen Streifen auf manchen iMacs mit M1 sorgen seit 2024 immer wieder für Gesprächsstoff. Aus den Berichten einzelner User geht keine klare Linie hervor, nach der Apple mit dem Hardware-Defekt umgeht. Vom kostenlosen Austausch auf Kulanz-Basis bis zu Reparatur-Beteiligungen in Höhe von mehreren hundert US-Dollar ist alles dabei.

Alleine im Apple Support-Forum sind über 1.300 Personen betroffen.

Kampagne soll Aufmerksamkeit erregen

Um auf das vermeintliche Fehlverhalten Apples hinzuweisen, haben Betroffene eine Initiative namens iMacUsersVoice.com ins Leben gerufen. Das Ziel: Apple soll betroffene Geräte kostenlos austauschen. Medienberichte gehen davon aus, dass ein günstiges, zu heiß laufendes Flexkabel die Ursache für den unschönen Display-Mangel sein könnte.

Habt ihr einen iMac mit M1 und könnt von sogenannten „Black Lines“ berichten? Wie hat Apple sich um euer Problem gekümmert? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.