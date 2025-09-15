Apple TV+ gewinnt 15 Creative Arts Emmy Awards

Etwas überraschend äußerte sich Cupertino auf der vergangenen Keynote nicht zu seinem hauseigenen Streamingdienst Apple TV+, dabei gäbe es durchaus Anlass dazu. Denn die zynische Serie „The Studio“ war einer der ganz großen Gewinner in der ersten Runde der Creative Arts Emmy Awards.

Apple TV+ sichert sich 15 Awards

Die Rede ist vo der Serie „The Studio“ vonb und mit Seth Rogen, die Hollywood bzw. ihre Studios ziemlich bissig auf´s Korn nimmt. Die räumte gleich neun Awards an, gefolgt von sechs Auszeichnungen für die Serie „Sverance“:

„The Studio“

Herausragender Gastschauspieler in einer Comedyserie: Bryan Cranston

Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)

Outstanding Casting for a Comedy Series

Outstanding Cinematography for a Series (Half-Hour)

Outstanding Contemporary Costumes for a Series

Outstanding Picture Editing for a Single Camera Comedy Series

Outstanding Music Supervision

Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour)

Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation

„Serverance“

Herausragende Gastdarstellerin in einer Drama-Serie: Merritt Wever

Herausragendes Produktionsdesign für ein narratives zeitgenössisches Programm (eine Stunde oder länger)

Herausragende Kameraarbeit für eine Serie (eine Stunde)

Herausragendes Titeldesign

Herausragende Musikkomposition für eine Serie (Original-Dramatik-Soundtrack)

Herausragende Tonmischung für eine Comedy- oder Drama-Serie (eine Stunde)

Über 600 Auszeichnungen gewonnen

Damit baut Apple TV+ die Liste der Auszeichnungen auf beeindruckende Art und Weise aus und muss sich die Frage stellen, ob man dem Steve Jobs Theatre noch einen Anbau spendiert. Das mag flapsig klingen, doch mit aktuell 612 Auszeichnungen und Awards ist der Trophäenschrank wirklich gut gefüllt. Und Apple TV+ hat noch Chancen auf weitere Auszeichnungen, die Serie „Slow Horses“ ist ebenfalls diverse Male nominiert. Auch „Shrinking“ und der Dokufilm „Deaf President Now!“ haben Chancen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.