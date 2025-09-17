Komoot: Neue Web-Ansicht ist verfügbar, überarbeitete iPhone- und Apple Watch-App sollen folgen

Nach der Übernahme von Komoot durch den berüchtigten App-Verwerter Beding Spoons waren positive Nachrichten Mangelware. Nun meldet sich die Wander-App jedoch mit guten Nachrichten zurück. Beginnend mit der Weboberfläche wird man den Look, die Navigation und die Funktionen modernisieren.

Komoot rollt neue Benutzeroberfläche aus

Jahrelang war Komoot auch von uns immer wieder für das Wandern und die entsprechende Planung eine gern ausgesprochene Empfehlung. Seit der Ü*bernahme durch Bending Spoons beäugen wir das deutlich kritischer. Zur Abwechslung gibt es dennoch gute Nachrichten. Ab sofort ist die Webansicht mit einem neuen, deutlich moderneren Look verfügbar. Ziel ist ein moderneres Erscheinungsbild bei gleichzeitig vertrauter Bedienung, sodass sich auch langjährige Nutzer sofort zurechtfinden. Farben, Schriften, Symbole und Illustrationen wurden neu gestaltet. Laut eigenen Angaben habe man viel Feedback aus der Nutzercommunity in das neue Design einfließen lassen. Gut gefällt uns, dass Fotos von Sehenswürdigkeiten von Touren nicht mehr an die jeweilige Sportart geknüpft sind. Komoot hat das neue Design in einem vergleichsweise ausführlichen Video vorgestellt.

„The komoot product roadmap“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Dafür greift Komoot nun auf die über 87 Millionen Bilder zurück. Ziel ist es, dass mehr Nutzer spannende POIs entdecken können. Auch die Farbpalette, Schriftarten und Icons wurden überarbeitet. Zeitnah soll dann auch der Tourenplaner im Web überarbeitet werden.

iPhone und Apple Watch sollen überarbeitete App bekommen

Bis zum Ende des Jahres will Komoot auch die App auf dem iPhone und der Apple Watch überarbeiten. Der App-Ableger am Handgelenk soll dabei unter anderem eine deutlich verbesserte Offline-Navigation erhalten. Auf dem iPhone sollen hingegen die Live-Activties verbessert werden. Noch 2025 sollen dann Community-Heatmaps folgen und die Highlights noch stärker auf echten Nutzererfahrungen basieren.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!