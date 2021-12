Home Daybreak Apple Apple TV+ räumt ab | Time Machine mit Problemen | Neuerungen für App-Entwickler – Daybreak Apple

Einen guten Morgen an die Apfelpage-Leserschaft! Filme, Serien und Schauspieler auf Apple TV+ wurden für diverse Auszeichnungen nominiert – wir klären, was es damit auf sich hat. Außerdem haben Nutzer von Time Machine derzeit mit Problemen zu kämpfen und es gibt Neuerungen für App-Entwickler. Die Neuigkeiten zum Tag.

TV+-Filme, -Serien und -Schauspieler im Rahmen der Critics Choice TV Awards ausgezeichnet

Jedes Jahr werden Filme, Serien und Schauspieler für Auszeichnungen der Critics Choice TV Awards nominiert. Schon letztes Jahr konnte Apple hier mit Ted Lasso in der Comedy-Kategorie abräumen und auch in diesem Jahr sieht das nicht anders aus. Sie wurde wieder für „Best Comedy Series“ nominiert, „Best Actor in a Comedy Series“ geht an Jason Sudeikis, der die Hauptrolle verkörpert, und „Best Supporting Actress in a Comedy Series“ gewinnt Hannah Waddington, die Rebecca Welton in Ted Lasso spielt. For All Mankind staubt indessen den Preis für „Best Drama Series“ ab.

Bug in Time Machine verhindert das Erstellen neuer Backups

Time Machine arbeitet derzeit bei einigen Mac-Nutzern nicht so, wie es eigentlich soll. Das Feature weigert sich vermehrt, ein Backup zu erstellen, nachdem ein Computer frisch aufgesetzt oder ein Update auf macOS Monterey durchgeführt wurde. Das Ganze äußert sich so, dass selbst nach langer Wartezeit das Anfertigen einer Sicherung nicht abgeschlossen wird und dann auch ältere Kopien seines Computers nicht mehr verfügbar sind. Die wohl einzige Lösung ist die Durchführung eines Backups im gesicherten Modus, was auch nicht optimal ist. Hoffentlich liefert Apple schnell eine Fehlerbehebung.

Neuigkeiten für App-Entwickler

App-Entwickler haben in Zukunft die Möglichkeit, mehrere unterschiedliche Versionen ihrer Detail-Seite zu hinterlegen. Diese können sich beispielsweise durch das angezeigte App-Icon unterscheiden. Apple spielt diese dann unterschiedlichen Besuchern zufällig zu und liefert dem Entwickler Statistiken zur Performance der einzelnen Gestaltungen. Außerdem ist es nun möglich, dass verschiedene Versionen der Produktseiten jeweils einer einzigartigen URL zugewiesen werden. Das soll dabei helfen, bestimmte Aspekte einer App einer bestimmten Zielgruppe zu präsentieren.

Weiters berichteten wir darüber, dass Apple weiterhin von Entwicklern verlangen darf, Käufe über den App Store abzuwickeln. Aufgrund einer Entscheidung im Fall gegen Epic hätte das Unternehmen Entwicklern ab heute eine Wahl lassen müssen. Aufgrund einer Berufung zögert sich dieses Urteil nun hinaus.

Kurz notiert

Sonos kann nun HD und Dolby Atmos mit Amazon Music

Kunden von Amazon Music können ihre Musik nun mit HD und Dolby Atmos auf ausgewählten Sonos-Lautsprechern abspielen. Während letzteres nur von der Beam 2 und der Arc unterstützt wird, kann verlustfreies Audio von fast allen aktuellen Modell wiedergegeben werden.

Telegram bekommt ein Update

Telegram erhält mit Version 8.3 einige neue Funktionen zur Verwaltung von Nachrichten. So kann man jetzt das Weiterleiten von Nachrichten einschränken. Außerdem ist das Löschen von Chats nach einem bestimmten Zeitraum jetzt neu.

Sprachnachricht in WhatsApp vor dem Senden anhören

Auch WhatsApp-Nutzer können sich auf eine Aktualisierung freuen. Diese erlaubt das Anhören von Sprachnachrichten vor dem Absenden.

