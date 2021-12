Home Apps Bessere Zielgruppenansprache für Entwickler: Apple stellt neue App Store-Features vor

Apple hat neue Funktionen für die App Store-Seiten angekündigt, die Entwicklern dabei helfen sollen, ihre Apps im besten Licht zu präsentieren. Dabei können die Developer den Kunden auch verschiedene Versionen einer App präsentieren und anhand der Nutzerreaktionen Optimierungen am Design vornehmen.

Apple hat heute einige neue Funktionen für die Entsikclergemeinde angekündigt. Diese betreffen die Produktseiten im App Store. Wie das Unternehmen in einem entsprechenden Beitrag ausführt, erhalten Entwickler so etwa die Möglichkeit, verschiedene Versionen von App Store-Seiten zu hinterlegen. Diese können sich etwa in den genutzten Icons, Screenshots und Vorschauinhalten unterscheiden. Diese Versionen werden dann einer zufällig gezogenen Stichprobe der Besucher der Seite gezeigt. Apple zeigt den Entwicklern in den Statistiken die Performance der jeweiligen Versionen, sodass diese Folgerungen in Hinblick auf die beste Gestaltung ziehen können.

Neue Features von Apple bereits vor längerer Zeit angekündigt

Auch kommen neue benutzerdefinierte Seiten hinzu. Hier können Entwickler bestimmte Funktionen oder Inhalte einer spezifischen URL zuordnen, die wiederum einer speziellen Zielgruppe zugespielt werden kann. Das soll Entwicklern dabei helfen, die interessiertesten Nutzer der eigenen Anwendung anzusprechen.

Die neuen Features waren bereits im Sommer auf der WWDC 2021 angekündigt worden, doch erfahrungsgemäß lässt sich Apple stets Zeit mit de Verwirklichung angekündigter Funktionen.Verwirklun

Wie viele Entwickler von den neuen Funktionen Gebrauch machen werden, ist ebenso unklar wie die Frage, als wie effektiv sich die neuen Funktionen beim Marketing von Apps erweisen werden.

