Home Apps Safari Technology Preview 136 für alle interessierten Nutzer ist da

Safari Technology Preview 136 für alle interessierten Nutzer ist da

Apple hat eine neue Version der Safari Technology Preview für alle interessierten Nutzer veröffentlicht. Diese Version 136 kann ab sofort gelten und installiert werden und verbessert die Performance dieser Testversion von Safari, die inzwischen auch 120 Hz am MacBook Pro 2021 unterstützt.

Apple hat eine weitere Aktualisierung der Safari Technology Preview vorgelegt. Die Safari Technology Preview 136 kann ab sofort von allen interessierten Nutzern geladen und installiert werden. Um das Update anzustoßen, müsst ihr die Aktualisierung in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update aufrufen, sofern ihr die Safari Technology Preview bereits installiert habt.

Die Safari Technology Preview 136 enthält unter anderem allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen in den Bereichen CPU, GPU Process, JavaScript, Web API, Media, Web Animations, WebAuthn, Private Click Measurement, Web Extensions sowie weitere Optimierungen.

Kostenlose öffentliche Beta-Version von Safari

Apple hatte bereits im Jahr 2016 die initiale Version von Safari Technology Preview für alle interessierten Nutzer aufgelegt. Um diese als permanent laufende offene Beta gedachte Version von Safari nutzen zu können, ist keine Registrierung nötig und die Nutzung ist kostenlos. Apple hofft, auf diesem Wege hilfreiches Feedback von Nutzer einsammeln zu können, die daran interessiert sind, die kommenden Features von Safari zu testen. In der Safari Technology Preview ist bereits die Unterstützung von 120 Hz am neuen MacBook Pro enthalten, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Hier bei Apple erhaltet ihr alle weiteren Infos und den Download.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!