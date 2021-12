Home Apps Telegram bringt Verbesserungen für Nachrichtenkontrolle und Geräteverwaltung

Telegram bringt Verbesserungen für Nachrichtenkontrolle und Geräteverwaltung

Telegram hat ein größeres Update für iOS vorgelegt. Die Aktualisierung konzentriert sich vor allem auf die effektivere Verwaltung von Nachrichten, wobei Nutzern neue Möglichkeiten im Umgang mit bereits geteilten Inhalten gegeben werden.

Auch Telegramm baut seine Optionen zur Verwaltung eigener Inhalte, die bereits mit anderen Nutzern geteilt wurden, weiter aus: Mit dem jüngsten Update auf die Version 8.3 erhalten Nutzer des Messengers neue Optionen, die es etwa ermöglichen, die Weiterleitung von Nachrichten an andere Kontakte einzuschränken.

Das soll auch verhindern, Nachrichten oder Inhalte per Screenshot zu dokumentieren. Auch wird es in Zukunft möglich, gezielt Nachrichten in einem bestimmten Zeitraum zu löschen.

Das ist neu in Telegramm 8.3

Weitere Neuerungen beziehen sich auf die Verwaltung der Geräte im eigenen Konto sowie die Formatierung von Inhalten.

Telegramm (Affiliate-Link) schreibt in den Notizen zum Update auf Version 8.3:

GESCHÜTZTE INHALTE, LÖSCHEN NACH DATUM, GERÄTEVERWALTUNG UND MEHR

Geschützte Inhalte in Gruppen und Kanälen

• Ersteller von Inhalten können einschränken, dass Nachrichten aus ihren Gruppen und Kanälen weitergeleitet werden können.

• Ist die Weiterleitung eingeschränkt, können Nutzer auch keine Medien direkt aus dem Chat speichern oder Bildschirmfotos (Screenshots) aufnehmen.

• Die Option lässt sich im Kanal- bzw. Gruppenprofil im Bereich Gruppen-/Kanalart ein oder ausschalten.

Nachrichten nach Datum löschen

• Lösche Nachrichten in Einzelchats eines bestimmten Datums oder Zeitraum.

• Tippe auf die Überschrift mit dem Datum in einem Chat, um den Kalender zu öffnen und einen einzelnen Tag oder einen Zeitraum zum Löschen auszuwählen.

Verbundene Geräte verwalten

• In den Einstellungen unter Geräte gibt es nun einen neuen Knopf, damit du dich schnell per QR-Code bei Telegram Desktop oder Telegram Web anmelden kannst.

• Unten auf der Seite kannst du festlegen, wie lange ein inaktives Gerät angemeldet bleiben darf, bevor es automatisch abgemeldet wird.

• Wähle ein Gerät in der Liste aus, um festzulegen, ob es Anrufe und oder neue Geheime Chats annehmen darf.

Text in Medienbeschriftungen formatieren

• Hebe Text in einer Medienbeschriftung hervor, um Formatierungen wie fett, kursiv, Links usw. hinzuzufügen.

• Überschriften unterstützen auch Markierungen wie **fett**, __kursiv__ und ~~durchgestrichen~~.

Anonymes Senden von Nachrichten in öffentlichen Gruppen

• Kommentiere mit deinem Kanal in öffentlichen Gruppen und in Kanal-Diskussionsgruppen.

• Tippe dazu auf dein Profilbild neben dem Texteingabefeld und wähle den Kanal aus, der angezeigt werden soll, wenn du die Nachricht sendest.

Neu gestaltete Kontaktinformationen und mehr

• Neue iOS 15 Optik in Gruppen- und Kontaktprofilseiten.

• Texterkennung auf Bildern ist jetzt für Nutzer ab iOS 13 verfügbar.

• Melde dich auf einigen mobilen Geräten an, indem du einen Anruf von Telegram erhältst und einige Ziffern der angerufenen Nummer eingibst.

• Wenn du den Beitritt zu einer Gruppe beantragst und deren Inhaber oder (Bot)Admin dich mit einer Nachricht kontaktiert, siehst du oben im Chat, aus welcher Gruppe sie kommen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!