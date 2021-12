Home Hardware Sonos: Amazon Music jetzt in HD und mit Dolby Atmos, Nachhaltigkeit im Fokus

Sonos: Amazon Music jetzt in HD und mit Dolby Atmos, Nachhaltigkeit im Fokus

Jahrelang galt Sonos als der Goldstandard bei den Multiroom-Systemen, doch das Unternehmen aus den USA hat viel von seinem Standing verspielt. Doch fangen wir zunächst mit den positiven Nachrichten an und das betrifft Abonnenten von Amazon Music.

Ab sofort kann Sonos Amazon Music in HD und Dolby Atmos wiedergeben

Im Bereich von Audio gibt es dieses Jahr zwei Schlagwörter, Verlustfreie Wiedergabe und Dolby Atmos. Wer Abonnent von Amazon Music ist und zu Hause auf Sonos setzt, darf sich nach dem letzten Update der Sonos S2-App freuen: Der Multiroom-Spezialist rollt nun die Wiedergabe von Dolby Atmos und Amazon Music Ultra HD aus. Wer nach dem Update von Amazon Music streamt, sieht fortan die Wiedergabequalität in einem kleinen Badge.

Dolby Atmos Music ist auf Arc und Beam (Gen 2) verfügbar. Eine vollständige Liste aller unterstützten Sonos-Lautsprecher findet Ihr hier. Noch ein Wort zu den technischen Details: Ultra HD Audio wird in Deutschland von Amazon Music in 24 Bit / 48 kHz sowie Dolby Atmos Music unterstützt. Außerdem wollen wir den Rollout nutzen, um euch auf eine aktuell laufende Aktion von Amazon Music aufmerksam zu machen. Wer Neukunde ist, kann sich den Musikdienst gerade 90 Tage kostenfrei sichern, üblich sind nur 30 Tage:

Sonos will nachhaltig werden – so richtig

Einer der Hauptgründe, warum Sonos mittlerweile einen etwas zweifelhaften Ruf genießt, ist im Herbst 2019 zu finden: Damals startete der Hersteller eine Werbeaktion, bei der Bestandskunden ihren alten Lautsprecher abgeben und sich so 30% Preisnachlass sichern konnten. Das Problem daran? Man musste den alten Lautsprecher in den sogenannten Recyclingmodus setzen und verwandelte so funktionierende Hardware in Elektronikschrott, Apfelpage berichtete.

Heute legen die Soundspezialisten ihren ersten „Listen Better Report“ vor, die PDF könnt ihr euch hier herunterladen. Das 32-seitige Dokument kombiniert Informationen aus den Bereichen Umweltschutz, Diversität und soziale Verantwortung und orientiert sich optisch und inhaltlich am Pendant von Apple.

Produkte sollen noch langlebiger werden

Sonos verspricht in besagtem Bericht, die Produkte noch langlebiger zu machen. Ein Versprechen, was wir mit Blick zurück auf den Herbst 2019 nur schwerlich nachvollziehen können. Denn die notwendige S1-App zur Steuerung der alten Lautsprecher pflegt das Unternehmen erst nach massivem öffentlichen Druck weiter, eine freiwillige Entscheidung war das nicht. In Summe zeigt sich, dass ein Börsengang nicht immer positiv ist. Seitdem Sonos im zweiten Halbjahr 2018 Anteilsscheine herausgibt, ist das Unternehmen einem Wachstumsdruck ausgesetzt und dementsprechend handelte das Unternehmen auch – selten zum Vorteil der (Bestands)Kunden. So geht auch eine wichtige Kernbotschaft unter, ab 2040 will man klimaneutral werden

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!