Apple TV+: Neun Filme, Serien und Schauspieler für 27. Critics Choice TV Awards nominiert

Die Award-Saison in den USA steht vor der Tür. Im Zuge dessen konnten neun Filme, Serien und Schauspieler auf Apple TV+ eine Nominierung erringen.

Schon bei den letzten Critics Choice TV Awards konnte Apple TV+ einige Preise absahnen. So gewann etwa im Comedy-Genre „Ted Lasso“ in allen Unterkategorien. „Best Comedy Series“ und „Best Actor in a Comedy Series“ ging dabei an den Schauspieler Jason Sudeikis und Hannah Waddingham wurde die „Best Supporting Actress in a Comedy Series“.

In diesem Jahr sieht es ähnlich gut für Apple aus. Schauen wir uns die Liste der Nominierungen näher an.

27. Critics Choice TV Awards: Die Nominierungen für Apple TV+

Folgende Schauspieler und Inhalte von Apple wurden für die diesjährigen Critics Choice TV Awards nominiert:

Best Drama Series: For All Mankind

Best Comedy Series: Ted Lasso

Best Foreign Language Series: Acapulco

Best Movie Made for Television: Come From Away

Best Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis in Ted Lasso

Best Supporting Actress in a Comedy Series: Hannah Waddington in Ted Lasso

Best Supporting Actress in a Comedy Series: Kristen Chenoweth in Schmigadoon!

Best Supporting Actor in a Comedy Series: Brett Goldstein in Ted Lasso

Besonders auffallend ist, dass sich Apple mit Ted Lasso wieder dieselben Auszeichnungen wie im vorherigen Jahr holt. Weiters ist bemerkenswert, dass For All Mankind für „Best Drama Series“ nominiert wurde. Die Serie ist bereits seit Anfang bei TV+ dabei, begeisterte viele Zuseher und soll demnächst um eine dritte Staffel erweitert werden.

Am 09. Januar findet die Verleihung der 27. Critics Choice TV Awards in Los Angeles statt.

