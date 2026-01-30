Apple TV kündigt vierte Staffel der Erfolgsserie „Shrinking“ an

Apple TV hat die Absicht, sich in diesem Jahr mit aller Macht als Wettbewerber auf Augenhöhe mit Netflix und Co. zu platzieren. Dafür nutzt der Streamingdienst nicht nur neue Formate, sondern auch bereits bestehende Inhalte. Damit kommen wir zur Serie „Shrinking“, deren dritte Staffel nun angelaufen ist. Fans der Serie dürfen nämlich aufatmen: es wird mit der Serie weitergehen.

Vierte Staffel angekündigt

Die Serie lebt von der Chemie der beiden Hauptdarsteller Harrison Ford und Jason Segel, die sich wunderbar ergänzen. Diese Woche lief die dritte Staffel an und Apple TV nutzte das Interesse, um die Verlängerung der Serie um eine vierte Staffel zu bestätigen. Zum Plot der weiteren Staffel sowie zu einem konkreten Startzeitpunkt wollte man sich indes noch nicht äußern. Damit ist auch klar, dass Cupertino die Zusammenarbeit mit dem Serienschöpfer Bill Lawrence fortsetzen wird.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.