Neuer Rekord: Mehr als 2,5 Milliarden Apple-Geräte in Benutzung

Apple-Geräte werden von immer mehr Menschen auf der Welt genutzt.

Zuletzt übersprang die Zahl aktiv verwendeter Produkte des Unternehmens die Marke von 2,5 Milliarden.

Diese starke Hardwarebasis begünstigt auch ein stetig steigendes Wachstum der Einnahmen der Services-Sparte.

Rund 2,5 Milliarden Apple-Geräte werden weltweit aktiv verwendet: Die Zahl nannte das Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung seiner jüngsten Rekord-Quartalszahlen. „Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass unsere installierte Basis inzwischen mehr als 2,5 Milliarden aktive Geräte umfasst. Das ist ein klarer Beleg für die außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit mit den besten Produkten und Services der Welt“, erklärte Apple Chef Tim Cook in der offiziellen Mitteilung.

Basis aktiver Geräte wächst stetig

Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Zahl weiter deutlich gestiegen. Damals hatte Apple noch von mehr als 2,35 Milliarden aktiven Geräten gesprochen. Das anhaltende Wachstum unterstreicht die enorme Reichweite des Konzerns über iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und weitere Produktkategorien hinweg.

Für Apple eröffnet die stetig wachsende Gerätebasis zugleich große wirtschaftliche Chancen im Servicegeschäft. Das Unternehmen kann seine Nutzerbasis für kostenpflichtige Angebote wie Apple Music, iCloud Plus oder weitere Abodienste nutzen. Hinzu kommt das neu eingeführte Apple Creator Studio Paket, das unter anderem Anwendungen wie Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro bündelt, ein Schritt, der durchaus kritisch beobachtet wird.

Die steigende Zahl aktiver Geräte gilt daher nicht nur als Indikator für die Marktdurchdringung von Apple Hardware, sondern auch als zentrale Grundlage für das langfristige Wachstum im margenstarken Servicegeschäft.

Apples Weihnachtsquartal ist für das Unternehmen ausgesprochen stark gelaufen: Die iPhone-Verkäufe erwiesen sich so stark wie nie, insbesondere aus China kommen gute Nachrichten.