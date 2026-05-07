7. Mai 2026

Patrick Bergmann

Nachgereicht: Das seht ihr bei Disney+ in diesem Monat

Wir haben bekanntlich Mai und das lange Wochenende hat etwas bequem gemacht, wir haben die Neuheiten bei Disney+ vergessen. Doch das reichen wir hier an dieser Stelle schnell und unkompliziert nach. 

Die Neuheiten bei Disney+ im Mai 2026

Der Streamingdienst hält sich in diesem Monat an Bewährtes, so gibt es die neue Staffel von „Grey´s Anatomy“. Abgerundet wird das mit Marvel und und einigen Dokumentationen:

Die neuen Serien bei Disney+ im Mai 2026

Ab dem 06. Mai

  • Grey’s Anatomy | Staffel 22
  • Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof | Staffel 1

Ab dem 12. Mai

  • Stanley Tucci in Italien | Staffel 2

Ab dem 13. Mai

  • The Punisher: One Last Kill | Marvel Television Special Presentation
  • Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir | Staffel 6 | neue Episoden
  • Miraculous World: Tokio, Stellar Force

Ab dem 15. Mai

  • Rivals | Staffel 2
  • Welcome to Wrexham | Staffel 5
  • Lisa Ann Walter: It was an Accident

Ab dem 20. Mai

  • Bluey Kurzgeschichten | neue Episoden
  • 9-1-1: Nashville | Staffel 1 | neue Episoden
  • Borders | Staffel 1
  • Dr. Nice | Staffel 4
  • Hidden Agenda | Staffel 1
  • Ritter Rost | Staffel 1
  • PUSH | Staffel 1
  • Riding in Darkness | Staffel 1
  • Weiss & Morales | Staffel 1

Ab dem 22. Mai

  • Dorohedoro | Staffel 1 & 2

Ab dem 27. Mai

  • Abbott Elementary | Staffel 5 | neue Episoden
  • American Dad | Staffel 21
  • Das Stanford-Prison-Experiment: Was geschah wirklich? | Staffel 1
  • Micky & Ich | Staffel 4
  • Watzmann ermittelt | Staffel 1

Ab dem 28. Mai

  • Deli Boys | Staffel 2

Ab dem 31. Mai

  • Dragon Ball Super | Staffel 1

 

Live-Sport bei Disney+ im Mai 2026

Ab dem 02. Mai

  • UEFA Women’s Champions League | Halbfinale Rückspiel

Ab dem 03. Mai

  • UEFA Women’s Champions League | Halbfinale Rückspiel

Ab dem 23. Mai

  • UEFA Women’s Champions League | Finale

 

Die neuen Filme bei Disney+ im Mai 2026

Ab dem 01. Mai

  • Bridesmaids
  • Shaun of the Dead

Ab dem 20. Mai

  • Marvels Spidey und Iron Man: Avengers, sammeln!
  • Familie Bundschuh – Wir machen Camping
  • Helen Dorn – Schwarzes Herz
  • Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen
  • Wilsberg – Phantomtod

Ab dem 27. Mai

  • The Comeback Trail

