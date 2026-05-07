Nachgereicht: Das seht ihr bei Disney+ in diesem Monat

Wir haben bekanntlich Mai und das lange Wochenende hat etwas bequem gemacht, wir haben die Neuheiten bei Disney+ vergessen. Doch das reichen wir hier an dieser Stelle schnell und unkompliziert nach.
Die Neuheiten bei Disney+ im Mai 2026
Der Streamingdienst hält sich in diesem Monat an Bewährtes, so gibt es die neue Staffel von „Grey´s Anatomy“. Abgerundet wird das mit Marvel und und einigen Dokumentationen:
Die neuen Serien bei Disney+ im Mai 2026
Ab dem 06. Mai
- Grey’s Anatomy | Staffel 22
- Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof | Staffel 1
Ab dem 12. Mai
- Stanley Tucci in Italien | Staffel 2
Ab dem 13. Mai
- The Punisher: One Last Kill | Marvel Television Special Presentation
- Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir | Staffel 6 | neue Episoden
- Miraculous World: Tokio, Stellar Force
Ab dem 15. Mai
- Rivals | Staffel 2
- Welcome to Wrexham | Staffel 5
- Lisa Ann Walter: It was an Accident
Ab dem 20. Mai
- Bluey Kurzgeschichten | neue Episoden
- 9-1-1: Nashville | Staffel 1 | neue Episoden
- Borders | Staffel 1
- Dr. Nice | Staffel 4
- Hidden Agenda | Staffel 1
- Ritter Rost | Staffel 1
- PUSH | Staffel 1
- Riding in Darkness | Staffel 1
- Weiss & Morales | Staffel 1
Ab dem 22. Mai
- Dorohedoro | Staffel 1 & 2
Ab dem 27. Mai
- Abbott Elementary | Staffel 5 | neue Episoden
- American Dad | Staffel 21
- Das Stanford-Prison-Experiment: Was geschah wirklich? | Staffel 1
- Micky & Ich | Staffel 4
- Watzmann ermittelt | Staffel 1
Ab dem 28. Mai
- Deli Boys | Staffel 2
Ab dem 31. Mai
- Dragon Ball Super | Staffel 1
Live-Sport bei Disney+ im Mai 2026
Ab dem 02. Mai
- UEFA Women’s Champions League | Halbfinale Rückspiel
Ab dem 03. Mai
- UEFA Women’s Champions League | Halbfinale Rückspiel
Ab dem 23. Mai
- UEFA Women’s Champions League | Finale
Die neuen Filme bei Disney+ im Mai 2026
Ab dem 01. Mai
- Bridesmaids
- Shaun of the Dead
Ab dem 20. Mai
- Marvels Spidey und Iron Man: Avengers, sammeln!
- Familie Bundschuh – Wir machen Camping
- Helen Dorn – Schwarzes Herz
- Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen
- Wilsberg – Phantomtod
Ab dem 27. Mai
- The Comeback Trail