Bandbreite ist in Version 2.3.1 erschienen: das ist neu

Hand aufs Herz: Wer von euch hat mehr als fünf Armbänder für die Apple Watch? Und wer von euch hat mehr als zehn Armbänder? Diese Armbänder wollen einmal mal organisiert und katalogisiert werden und genau dabei unterstützt die App Bandbreite – für die es nun ein neues Update gibt.

Bandbreite 2.3.1 ist verfügbar

Die App ist bislang nicht vollständig an die neue Designsprache „Liquid Glass“ angepasst, daran wird aber gearbeitet. Dennoch bringt dieses Update einebn Schwung an Verbesserungen mit sich. Diese Aktualisierung verpasst der App eine Datenbankerweiterung um mehr als 2.500 zusätzliche Produktnummern für Solo Loops und Braided Solo Loops in den Größen 0 bis 12. Nutzer können ihre Größe in den Einstellungen hinterlegen, um passende Nummern in den Banddetails hervorzuheben oder gezielt nach einem Band zu suchen. Neu ist außerdem eine Anzeige in der Logbuch-Verknüpfung, die informiert, ob ein Band bereits für den aktuellen Tag protokolliert wurde. Anbei die vollständigen Release-Notes:

Über 2.500 Produktnummern für alle Braided Solo Loops und Solo Loops wurden hinzugefügt, die die Größen 0 bis 12 abdecken. Stelle deine Größe in den Einstellungen ein, um deine Nummer in den Banddetails hervorzuheben, die vollständige Tabelle zu durchsuchen oder nach deinem Band zu suchen

Die Logbuch-Verknüpfung zeigt nun an, ob ein Band für den Tag protokolliert wurde oder noch nicht.

Verbessert: Sichtbarkeit ausgewählter Elemente im Dunkelmodus für kuratierte Sammlungen und im Band

Behoben: Ein seltener Absturz oder ein leeres Dashboard beim App-Start beim Aktualisieren der Datenbank. Der App-Start fühlt sich auch etwas flüssiger an. Behoben: Push-Benachrichtigungen wurden nicht oder mehrfach ausgelöst, wenn eine benutzerdefinierte Benachrichtigungszeit festgelegt wurde.

Behoben: „Alle Tipps zurücksetzen“ funktioniert nun wie erwartet.

Wechsel auf ein Freemiummodell

Zudem wechselte man auf ein Freemiummodell, welches einmalig 7,99 Euro kosten wird und so die nachhaltige Weiterentwicklung der App sichern:

Bestandskunden können die App weiterhin kostenfrei nutzen, müssen die App aber kaufen, wenn weitere Armbänder hinzugefügt werden sollen.

Neukunden können maximal fünf Armbänder kostenfrei hinzufügen, ab dem sechsten Armband muss die App ebenfalls gekauft werden.

Der Preis ist absolut angemessen, zumal der Ableger für die Apple Watch zurückkehren soll. Dieser ist leider noch nicht verfügbar, die Version für den mac lässt sich jedoch seit geraumer Zeit aus dem Mac App Store laden.

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