AirTags 2 | Apple übernimmt Q.AI | iPhone Air 2 – Apfelplausch #428

Marco und Fabian feiern Geburtstag und machen Geschenke! Apple stellt AirTags 2 vor, veröffentlicht Creator Studio und übernimmt ein KI-Startup. Wir enden mit News zum iPhone Air 2, den Tops und Flops und einem kleinen Wunsch…

Im Podcast erwähnt

CounterPoint-Studie: https://counterpointresearch.com/en/insights/iphone-16-worlds-best-selling-smartphone-in-2025-apple-takes-7-spots-in-top-10-models

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Kapitelmarken

0:00 : Intro: Ein kleines Dankeschön zum Geburtstag 04:30 : Heute vor…: Das iPad wird 16 Jahre alt 12:41 : Hörerpost: Apple Watch Workout App, iPhone Fold-Name, Alternative App Stores 24:26 : Weiter und lauter: Apple stellt neue AirTags vor 32:56 : Ex-Designer kommt zurück zu Apple 35:55 : Q.AI: Apples zweitgrößte Übernahme 40:45 : Apple Creator Studio offiziell gestartet 50:30 : Offline-Karten für Strava und Komoot auf der Apple Watch 55:20 : Das meistverkaufte Smartphone weltweit 01:03 : 23 : iPhone Air 2: Neues Face ID und zweite Kamera? 01:08:23 : TuFdW: Abo-Preise, Apple Home, watchOS-Erinnerungen 01:17:37 : Outro: Ein kleiner Wunsch zum Geburtstag



Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen: