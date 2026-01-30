Home » Apfelplausch » AirTags 2 | Apple übernimmt Q.AI | iPhone Air 2 – Apfelplausch #428

30. Januar 2026

Fabian Schwarzenbach

AirTags 2 | Apple übernimmt Q.AI | iPhone Air 2 – Apfelplausch #428

Marco und Fabian feiern Geburtstag und machen Geschenke! Apple stellt AirTags 2 vor, veröffentlicht Creator Studio und übernimmt ein KI-Startup. Wir enden mit News zum iPhone Air 2, den Tops und Flops und einem kleinen Wunsch…

Im Podcast erwähnt

CounterPoint-Studie: https://counterpointresearch.com/en/insights/iphone-16-worlds-best-selling-smartphone-in-2025-apple-takes-7-spots-in-top-10-models

Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!

Kapitelmarken

    • 0:00: Intro: Ein kleines Dankeschön zum Geburtstag
    • 04:30: Heute vor…: Das iPad wird 16 Jahre alt
    • 12:41: Hörerpost: Apple Watch Workout App, iPhone Fold-Name, Alternative App Stores
    • 24:26: Weiter und lauter: Apple stellt neue AirTags vor
    • 32:56: Ex-Designer kommt zurück zu Apple
    • 35:55: Q.AI: Apples zweitgrößte Übernahme
    • 40:45: Apple Creator Studio offiziell gestartet
    • 50:30: Offline-Karten für Strava und Komoot auf der Apple Watch
    • 55:20: Das meistverkaufte Smartphone weltweit
    • 01:03:23: iPhone Air 2: Neues Face ID und zweite Kamera?
    • 01:08:23: TuFdW: Abo-Preise, Apple Home, watchOS-Erinnerungen
    • 01:17:37: Outro: Ein kleiner Wunsch zum Geburtstag

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Weitere Artikel

Apple TV kündigt vierte Staffel der Erfolgsserie „Shrinking“ an

Schreibe einen Kommentar