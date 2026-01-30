AirTags 2 | Apple übernimmt Q.AI | iPhone Air 2 – Apfelplausch #428

Marco und Fabian feiern Geburtstag und machen Geschenke! Apple stellt AirTags 2 vor, veröffentlicht Creator Studio und übernimmt ein KI-Startup. Wir enden mit News zum iPhone Air 2, den Tops und Flops und einem kleinen Wunsch…
Im Podcast erwähnt
CounterPoint-Studie: https://counterpointresearch.com/en/insights/iphone-16-worlds-best-selling-smartphone-in-2025-apple-takes-7-spots-in-top-10-models
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
Kapitelmarken
-
- 0:00: Intro: Ein kleines Dankeschön zum Geburtstag
- 04:30: Heute vor…: Das iPad wird 16 Jahre alt
- 12:41: Hörerpost: Apple Watch Workout App, iPhone Fold-Name, Alternative App Stores
- 24:26: Weiter und lauter: Apple stellt neue AirTags vor
- 32:56: Ex-Designer kommt zurück zu Apple
- 35:55: Q.AI: Apples zweitgrößte Übernahme
- 40:45: Apple Creator Studio offiziell gestartet
- 50:30: Offline-Karten für Strava und Komoot auf der Apple Watch
- 55:20: Das meistverkaufte Smartphone weltweit
- 01:03:23: iPhone Air 2: Neues Face ID und zweite Kamera?
- 01:08:23: TuFdW: Abo-Preise, Apple Home, watchOS-Erinnerungen
- 01:17:37: Outro: Ein kleiner Wunsch zum Geburtstag
Apfelplausch hören
-
- Kein Apfelplausch mehr verpassen: ladet unsere neue App → zur App
- Bei Apple
- Bei Spotify
- Bei YouTube
- Bei Radio.de
Apfelplausch unterstützen
Als Hörerpost im Plausch sein?
…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:
-
- E-Mail: apfelplausch@apfellike.com | vorname@apfelplausch.de | mail@apfelplausch.de
- Twitter: Apfelplausch folgen (oder Roman und Lukas)
- Instagram: Apfelplausch folgen
- Webseite: apfelplausch.de
- Merch: Apfelplausch kaufen