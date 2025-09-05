Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin der fünften Staffel von „Slow Horses“ an

Eine der erfolgreichsten Serien auf Apple TV+, wenn man die Anzahl der Staffeln zugrunde legt, ist „Slow Horses“ mit Gary Oldman in der Hauptrolle. Er führt eine Truppe an verstoßenen Agenten des britischen Geheimdienstes an und schafft es immer wieder, in letzter Sekunde die Katastrophe abzuwenden. In wenigen Wochen startet endlich die fünfte Staffel und endlich ist der Trailer verfügbar

Die Serie basiert auf der „Slough House“-Buchreihe von Mick Herron. Für die fünfte Staffel wurde der Roman „London Rules“ adaptiert. In dieser Staffel von „Slow Horses“ sind alle misstrauisch, als der ansässige Technikfreak Roddy Ho eine glamouröse neue Freundin hat. Doch als sich in der ganzen Stadt eine Reihe zunehmend bizarrer Ereignisse ereignet, liegt es an den Slow Horses, die Zusammenhänge aufzudecken. Schließlich weiß Lamb, dass in der Welt der Spionage immer die Londoner Regeln gelten: Schutz für die eigene Sicherheit.

Die Ensemblebesetzung umfasst die Oscar-Nominierte Kristin Scott Thomas, den Emmy-Award-Nominierten Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke und der Oscar-Nominierte Jonathan Pryce. Die fünfte Staffel wird auch „Ted Lasso“-Star Nick Mohammed als besonderen Gaststar begrüßen. Die fünfte Staffel wird wieder sechs Folgen umfassen, die erste Episode wird am 24. September 2025 ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.