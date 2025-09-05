Philips Hue lässt sich mit Sonos Voice Control steuern

Wir hatten ja vor wenigen Wochen die Sonos Arc Ultra bei uns im Test und bei der Musikwiedergabe gefiel uns das Set ziemlich gut. Etwas vernachlässigt haben wir dabei den hauseigenen Sprachassistenten Sonos Voice Control, der jedoch im Rahmen einer Ankündigung der IFA 2025 ein Stück interessanter geworden ist.

Sonos Voice Control unterstützt Philips Hue

Anfang August kam das Gerücht auf, wonach Sonos Voice Control Philips Hue steuern können. Dies haben beide Unternehmen nun im auf der aktuellen IFA 2025 bestätigt. Sonos betont, dass die Steuerung von Philips Hue eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen war. Sie soll im Laufe des Septembers weltweit zur Verfügung gestellt werden.

Nur in Englisch

Die einzige Ausnahme bleibt China, dort wird diese Funktion nicht zur Verfügung stehen. Ob diese Funktion hierzulande oft genutzt wird, bleibt indes ebenfalls fraglich. Denn die Steuerung ist, wie der Sprachassistent Sonos Voice Control selbst, nur auf Englisch verfügbar. Als zweite Sprache steht noch Französisch zur Verfügung. Ob und wann Deutsch als unterstützte Sprache kommt, bleibt ebenfalls unklar.