Yale kündigt das Linus L2 Lite Smart Lock an

Wer auf der Suche nach einem kompakten Smart Lock ist, kann mittlerweile aus einigen Modellen auswählen. Dazu gesellt sich nun auch der Hersteller Yale, der sein neues kompaktes Modell Linus L2 Lite auf der IFA 2025 vorgestellt hat. Wir haben die Details

Yale Linus L2 Lite vorgestellt

Bei dem Yale Linus L2 Lite handelt es sich ebenfalls um Smart Lock, welches auf einen im Schloss steckenden Schlüssel aufgesetzt wird. Der Hersteller verspricht dabei eine einfache und unkomplizierte Installation, ohne Bohren. Wichtig ist dabei zu wissen, es muss ein sogenannter Sicherheitszylinder verbaut sein. Mit der neuen KeySense™-Technologie soll das Ver- und Entriegeln von Wohnungen und Häusern so einfach wie noch nie sein.

In einer hektischen Morgenroutine mit Kindern, wenn Zeit eine wichtige Rolle spielt und oft Chaos herrscht, ist es von unschätzbarem Wert, nicht nach einem Schlüssel suchen zu müssen. Mit einem einfachen kurzen Tastendruck können Benutzer die Tür von innen entriegeln, und ein längerer Tastendruck sorgt dafür, dass die Tür beim Weggehen mit einer individuell einstellbaren Verzögerung automatisch verriegelt wird.

Ist mit Thread ausgestattet

Das Linus L2 Lite ist dank Thread mit Matter kompatibel und lässt sich si auch in Apple Home bzw. HomeKit einbinden. Wer jedoch die erweiterten Funktionen der Yale-App nicht nur über Bluetooth aus der Nähe, sondern ortsunabhängig verwenden will, muss die separat erhältliche Yale Bridge erwerben. Diese kostet 79,99 Euro.

Preise und Verfügbarkeit

Mit einer UVP von 139 Euro bewegt sich das Linus L2 Lite auf Augenhöhe zu den Wettbewerbern und wird mit einem dunklen Grau und Silber in zwei Farben angeboten. Ärgerlich ist nur, dass das neue Smart Lock erst ab dem 03. Dezember 2025 verfügbar sein soll.

