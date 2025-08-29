Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer der Miniserie „The Savant“ an

Mit Blick auf die Qualität der Serien gibt es bei Apple TV+ nichts zu meckern, kommenden Monat wird es eine neue Miniserie geben. Typisch für den Streamingdienst geht man dabei auch wieder ein aktuelles gesellschaftspolitisches Thema an.

Trailer wurde nun veröffentlicht

In der Politthrillerserie The Savant“ spielt Jessica Chastain eine verdeckte Ermittlerin, die sich in Onlinegruppen herumtreibt: Das Ziel ist es, inländische Extremisten und Terroristen zu identifizieren, bevor diese ihre Anschläge in den USA verüben. Der nun veröffentlichte Trailer macht Lust auf Mehr:

Neben Chastain, die auch als ausführende Produzentin fungiert, werden auch Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste und Gaststar Pablo Schreiber zu sehen sein.

Wird Ende September 2025 anlaufen

Apple TV+ selbst spricht von einer limitierten Serie, dabei handelt es sich einfach nur um eine Miniserie mit insgesamt acht Folgen. Die ersten beiden Episoden werden am 26. September 2025 ausgestrahlt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.