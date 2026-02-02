DJI RS 5: Neuer Profi-Gimbal für längere Einsätze und smarter Tracking-Steuerung vorgestellt

DJI baut seine Ronin-Serie weiter aus und bringt mit dem RS 5 einen neuen Handheld-Gimbal, der gezielt für anspruchsvolle Videoarbeiten konzipiert ist. Das Modell kombiniert ein geringes Eigengewicht mit verbesserten Funktionen für Solo-Creator und professionelle Anwender.

Neue Technik zur Motivverfolgung

Ein Highlight ist das touchbasierte Tracking-System: Über den eingebauten Bildschirm des RS 5 lassen sich Motivpunkte direkt anwählen, die der Gimbal dann automatisch verfolgt – ganz ohne externe App oder Smartphone. Dabei hilft ein optionales Modul, das per Magnetbefestigung sitzt und die Motivverfolgung unterstützt.

DJI hat die Stabilisation weiterentwickelt: Mit einem aktualisierten Algorithmus und kräftigeren Motoren reagiert der RS 5 noch stabiler auf schnelle Bewegungen oder dynamische Kamerafahrten. Trotz seines Leistungsumfangs bleibt der handliche Gimbal mit etwa 1,46 kg Gesamtgewicht leicht und kann Kameras mit bis zu 3 kg Nutzlast tragen – ideal für spiegellose Setups.

Verbesserte Akkulaufzeit

Für längere Drehtage wurde die Energieversorgung optimiert: Der Standardakku erreicht mit einer einzigen Ladung etwa 14 Stunden Laufzeit und ist in etwa einer Stunde vollständig aufgeladen. Mit optionalem Hochleistungsgriff steigen die Laufzeiten deutlich an. Auch die drahtlose Kamerasteuerung per Bluetooth wurde erweitert und unterstützt zusätzliche Hersteller. Weitere Neuerungen umfassen feinjustierbare Balance-Knöpfe an den Achsen, eine intuitive Z-Achsen-Anzeige zur Reduzierung von Bildwacklern und einen ergonomischen Griff mit integrierten Steuer-Buttons

Preise und Verfügbarkeit

Der DJI RS 5 erscheint in zwei Varianten und richtet sich preislich klar an professionelle Content Creator: die Standardvariante kostet etwa 569 Euro, während die Combo-Version inklusive Tracking-Modul rund 719 Euro liegt.