Home » iCloud / Services » Apple TV kündigt sechste und finale Staffel von „For All Mankind“ an

27. März 2026

Patrick Bergmann

Apple TV kündigt sechste und finale Staffel von „For All Mankind“ an

Wer auf Science Fiction steht, ist bei Apple TV auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Eines der absoluten Highlights ist „For All Mankind“, dessen fünfte Staffel heute ab heute startet. Für Fans der Serie gibt es eine gute und zugleich traurige Nachricht.

Sechste Staffel kommt

In der vierten Staffel hat die Menschheit erfolgreich die Besiedelung des Roten Planeten geschafft, die fünfte Staffel beleuchtet das Leben mit all seinen Konflikten. Das dürfte für Drama sorgen und endet zudem nicht mit dieser Staffel. Der Streamingdienst bestätigte, dass es noch eine sechste Staffel geben wird. Zum möglichen Plot ist indes nichts bekannt. Fans müssen aber tapfer sein, die sechste Staffel ist zugleich das Finale der äußerst erfolgreichen Serie.

Es gibt ein Spin-off

Auch wenn mit der sechsten Staffel von „For All Mankind“ das Finale eingeläutet wird, müssen sich Fans nicht grämen. Grund dafür ist das angekündigte Spin-off „Star City“ welches den bekannten Plot aufgreift, dies aber von russischer Seite aus beleuchtet. Wer mag, kann sich nun den ersten Teaser zu Gemüte führen.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

„Star City — Official Teaser | Apple TV“ direkt öffnen

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

Weitere Artikel

QuickWin Casino Erfahrungen

WWDC-Ankündigung | iOS 26.4-Empfehlung | Apple Business – Apfelplausch #436

Schreibe einen Kommentar