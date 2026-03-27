WWDC-Ankündigung | iOS 26.4-Empfehlung | Apple Business – Apfelplausch #436

Vielen Dank an pCloud für das Sponsoring dieser Folge. Dank Early Access sichern sich Apfelplausch-Hörerinnen und Hörer ab dem 27. März bis zu 68 Prozent auf Lifetime-Cloud-Speicher aus Europa.
Apple hat die WWDC angekündigt und iOS 26.4 und Co veröffentlicht. Fabian und Marco sprechen über die Wichtigkeit des Updates, Urlaubspläne und neue Details zu Siri 2.0. Zum Schluss gibt es die Tops und Flops der Woche!
Im Podcast erwähnt
- iOS 26.4-Neuerungen:https://www.apfelpage.de/news/ios-26-4-und-ipados-26-4-sind-da-das-ist-neu-im-update/
- Apples Geburtstagsfeier: https://www.apple.com/de/newsroom/2026/03/apple-hosts-50th-anniversary-celebrations-around-the-world/
Der Apfelplausch hat nun eigenen Merch. Schaut gerne mal vorbei, mit einem Kauf unterstützt ihr unserer Arbeit. Vielen Dank für eure Treue!
Kapitelmarken
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- 0:00: Intro: Urlaubspläne, Apple Services und Ergänzungen
- 09:32: Hörerpost: Siri auf der Apple Watch und schwere Updates
- 14:53: iOS 26.4: Wenig Funktionen, dringende Update-Empfehlung
- 25:04: Sponsor: Early Access zur pCloud-Osteraktion
- 28:00: WWDC-Ankündigung und neue Details zu Siri 2.0
- 34:19: Kostenloser Service: Apple Business für kleine und mittlere Unternehmen
- 38:00: Foto-Impressionen: Apples 50. Geburtstag
- 39:48: TuFdW: Apple Music-Konzerte, Hardware- und Software-Schwächen
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