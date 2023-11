Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt neuen Spielfilm über die „Peanuts“ an



In Amerika sind die Peanuts einer der beliebtesten Cartoons und haben in einer eigens entwickelten Serie ihre Heimat auf Apple TV+ gefunden. Nun kündigte der Streamingdienst ein neuen Film an.

Neuer Peanuts-Film

Der letzte Film über die Peanuts stammt von 2015 und war solide. Nun kündigte der Streamingdienst Apple TV+ kürzlich an, einen neuen CGI-Film produzieren zu wollen. Die Handlung wird in der Großstadt spielen und die Zuschauer auf die Reise der Peanuts mitnehmen. Der Film verspricht, das Wesen der Freundschaft zu erforschen und neue Charaktere einzuführen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Karey Kirkpatrick, mit Beiträgen von Craig Schulz, Bryan Schulz und Cornelius Uliano. Regisseur Steve Martino, bekannt für „Die Peanuts – Der Film“, wird das Projekt zusammen mit Produzentin Bonnie Arnold leiten, die für ihre Arbeit an „Drachenzähmen leicht gemacht“ bekannt ist.

Veröffentlichungstermin unbekannt

Wann genau der Film erscheinen wird, ist indes unbekannt. Apple spricht in der Pressemitteilung lediglich davon, den Film 2024 produzieren zu wollen. Wir gehen davon aus, dass der Film vor dem Start auf Apple TV+ zumindest kurzweilig im Kino laufen wird.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

