Apple TV kündigt neue Thrillerserie von und mit Dakota Fanning an

Ungeachtet der letzten Auszeichnungen und Nominierungen treibt Apple TV den Ausbau seines PInhaltekatalogs voran. Nun kündigte der Streamingdienst eine neue Thrillerserie mit Dakota Fanning in der Hauptrolle an.

Thriller mit politischer und emotionaler Fallhöhe

Im Mittelpunkt der neuen Serie, die Apple TV via Pressemitteilungankündigte, steht eine verdeckt arbeitende Agentin des US-Finanzministeriums, verkörpert von Dakota Fanning. Ihr Einsatz führt sie in die Strukturen eines milliardenschweren internationalen Konglomerats, dessen Einfluss weit über wirtschaftliche Interessen hinausreicht und eng mit politischen Machtmechanismen sowie kriminellen Netzwerken verflochten ist.

Die eigentliche Spannung entsteht jedoch auf persönlicher Ebene: Die Agentin entwickelt eine Beziehung zu ihrem Hauptziel – dem Erben dieses korrupten Machtgefüges. Während ihr Auftrag klare Vorgaben macht, wächst in ihr der Zweifel, ob der Mann, den sie überführen soll, tatsächlich Teil des Systems ist oder im Kern ein guter Mensch, der mehr ist als nur das Produkt seiner Herkunft. Diese innere Zerrissenheit bildet das emotionale Zentrum des Thrillers. Wann diese an den Start gehen wird, verriet Apple TV nicht. Ebenso wenig die Anzahl der Folgen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.