Programmhinweis: Borussia Dortmund muss in London gegen die Tottenham Hotspur antreten

Die Winterpause ist in allen wichtigen europäischen Ligen vorbei, wobei die Engländer diese gar nicht kennen. Ein kleiner Vorteil für die Dortmunder Borussia am siebten Spieltag der UEFA Champions League. Ihr könnt dank Prime Video heute live dabei sein.

Champions League live bei Prime Video

In der Gruppenphase der Champions League muss sich Borussia Dortmund wohl mit den Play-offs arrangieren, Grund dafür ist das Last-Minute-Unentschieden gegen Bodö/Glimt am vergangenen Spieltag. Erschwerend kommt hinzu, dass der heutige Gegner Tottenham Hotspur punktgleich mit dem Ruhrpott-Club liegt. Eine Niederlage bringt Dortmund definitiv aus der Reichweite der Top-8. Der Gegner aus England ist in der heimischen Liga allerdings deutlich schlechter unterwegs als der BVB in der Bundesliga.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.