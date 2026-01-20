MagSafe Battery Pack für iPhone Air bekommt neue Firmware: das müsst ihr wissen

Auch wenn Apple bei der Vorstellung des iPhone Air betonte, dass die Akkulaufzeit für einen ganzen Tag ausgelegt sei, stellte das Unternehmen nahezu zeitgleich ein neues MagSafe Battery Pack vor. Der externe Akku ist exklusiv mit dem iPhone Air kompatibel – und erhält nun ein Firmware-Update.

Neue Firmware-Version verfügbar

Die aktuelle Firmware des iPhone-Air-MagSafe-Battery-Packs trägt die Versionsnummer 8B32 und löst damit die bisherige Version 8B25 ab. In den iOS-Einstellungen des iPhone Air wird das Update als Firmware-Version 101.0 angezeigt. Zuvor war dort Version 99.0 hinterlegt.

Wie bei Apple üblich, stellt das Unternehmen keine offiziellen Release Notes zur Verfügung. Entsprechend bleibt offen, welche konkreten Änderungen oder Optimierungen mit der neuen Firmware einhergehen. Erfahrungsgemäß handelt es sich jedoch um kleinere Stabilitätsverbesserungen oder Anpassungen im Ladeverhalten.

Das Update kann auch am Mac angestoßen werden

Umso ärgerlicher ist aber, dass für das Update des MagSafe Battery Pack gilt, was für die meisten Zubehörprodukte von Apple gilt, die inzwischen Updates erhalten: Den Update-Vorgang kann der Nutzer kaum aktiv beschleunigen. Allerdings gibt Apple zumindest einen Tipp: Wenn der Nutzer das Pack normal benutzt und zu diesem Zweck häufig mit dem iPhone verbunden hat, kann es bis zu einer Woche dauern, bis das Update eingespielt ist.