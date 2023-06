Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Dokumentation über Lionel Messi an – Wechsel in die MLS ergibt Sinn

Apple TV+ bietet in allererster Linie ein paar richtig spannende Serien an, doch auch bei den Dokumentationen muss sich der Streamingdienst nicht verstecken. Hierbei denkt man sicherlich an „Prehistoric Planet“, doch auch die Dokumentation über Real Madrid kann sich sehen lassen. Nun kündigte der Streamingdienst eine Doku über einen der besten Fußballer unserer Zeit an.

Apple TV+ kündigt Doku über Lionel Messi an

Die Rede ist von Lionel Messi, der aus der legendären Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona stammt. Sein Name ist zusammen mit Xavi und Andrés Iniesta untrennbar mit der erfolgreichsten Zeit des katalanischen Spitzenklubs verbunden. Mehrfacher spanischer Meister, diverse Saisons mit mehr als 30 Tore pro Spielzeit sowie insgesamt vier Triumphe in der europäischen Königsklasse. Mit der Albiceleste konnte Messi zudem die Copa América und 2022 endlich den langersehnten WM-Titel in Katar gewinnen. Genau hier setzt die Dokumentation von Apple TV+ an, wie der Streamingdienst in einer Pressemitteilung ankündigte.

Wechsel zu Inter Miami ergibt Sinn

Apple TV+ hat einen zehnjährigen Vertrag mit der MLS für die Übertragungsrechte abgeschlossen und kann aus dem Deal technisch gesehen jederzeit aussteigen. Auf der anderen Seite braucht Apple TV+ aber auch Rechte an Live-Sport. Also muss die MLS attraktiver werden und hier kommt nun Messi ins Spiel. Nachdem sein Vertrag bei PSG ausgelaufen war, wechselt er völlig überraschend zu Inter Miami.

Zeitpunkt der Ausstrahlung noch unbekannt

Schaut man sich den chronologischen Ablauf der beiden Ereignisse an, scheint es jedoch von längerer Hand geplant gewesen zu sein. Zumindest ist die Ankündigung der Doku auf Apple TV+ sowie die Verkündung des Wechsels zu Inter Miami in die MLS auffällig. Wann die Doku zu sehen sein wird, ist indes noch völlig unklar. Der Streamingdienst verriet lediglich, dass die Doku insgesamt vier Folgen umfassen wird

