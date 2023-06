Home Apps ChatGPT: Update fügt Unterstützung für Siri via Kurzbefehle hinzu

Auf der WWDC23 kündigte Apple neben Vision Pro auch macOS 14 Sonoma, iPadOS 17 und iOS 17 an. Unter der Haube soll der Einsatz von K.I für zahlreiche Verbesserungen im Alltag sorgen. Ob Siri davon profitieren wird, ist ungewiss. Aber seit knapp zweiWochen gibt es ChatGPT nun als offizielle App und dafür gibt es nun ein wichtiges Update.

Neues Update ermöglicht Siri-Kurzbefehle

Das Update trägt die Versionsnummer 1.2023.152 und bringt eine wichtige Neuerung für das iPhone mit. Nach dem Update taucht ChatGPT in der Kurzbefehle-App auf, womit sich verschiedene Shortcuts hinterlegen lassen. So lassen sich Befehle weiterhin über „Hey Siri“ aufrufen, die eigentliche Aufgabe erledigt dann ChatGPT. ChatGPT kann Texte erstellen, auf nahezu beliebige Fragen antworten, Fehler suchen, Textentwürfe, sich Ideen zu beliebigen Themengebieten ausdenken, Texte zusammenfassen und noch vieles mehr.

Basis-Funktion ist kostenfrei

Die offizielle App ist seit 25. Mai im App Store erhältlich und lässt sich in der Basis nach Registrierung, die Telefonnummer muss in jedem Fall angegeben werden, kostenfrei nutzen. Wer bei starkem Andrang sofort eine Antwort haben und immer die jeweils aktuellste Version nutzen will, kann das Abo für 22,99€ pro Monat abschließen.

-> ChatGPT laden

