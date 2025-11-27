Apple TV kündigt Doku „The Unlikely Cook with Awkwafina“ als kulinarische Abenteuerreise an

Neben Sci-Fi und Thriller hat Apple TV in letzter Zeit das Thema Kochen für sich entdeckt und kündigt passend dazu eine neue Dokuserie an. Diese wird Awkwafina, hinter dem Pseudonym verbirgt sich die Schauspielerin Nora Lum, begleiten.

Doku „The Unlikely Cook with Awkwafina“ angekündigt

Nora Lum kennt man beispielsweise aus dem Film „Ocean´s 8“, ihre Familie hat in der Gastronomie eine langjährige Geschichte. Ihre Familie leitete das Lum’s, das ikonische kantonesische Restaurant in Flushing, New York, und das allererste in einem inzwischen blühenden Chinatown. Aber obwohl sie im Familienunternehmen aufgewachsen ist, kann sie nicht kochen. Überall. Sie könnte sogar ein Instant-Ramen ruinieren. Mithilfe von renommierten Köchen, Gastronomen und ihrer charaktervollen Familie reist sie durch das Land, um zu erkunden, was es braucht, um asiatisches Essen in der Küche zu meistern, und ob sie Lums Vermächtnis für heute letztlich neu erfinden wird.

Starttermin ist noch unklar

Der Plot scheint noch etwas vage zu sein, ein Trailer könnte mehr Klarheit verschaffen. Dieser ist jedoch ebenso wenig verfügbar wie ein konkreter Starttermin. Wir schätzen, dass wir mit der Doku ab dem späten Frühling 2026 rechnen können.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen. Derzeit gibt es ein kleines Angebot. Aktuell kann Apple TV für sechs Monate für je 4,99 Euro im Monat abonniert werden. Das Angebot sollte direkt in der Apple-TV-App angezeigt werden.