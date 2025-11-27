Kulglass und Solskydd: IKEA kündigt neue Lautsprecherserie an

Die Schweden von IKEA bieten schon seit geraumer Zeit weit mehr als nur Regale, Schränke und Betten an. Auch in Sachen Smart Home und Audio ist man dabei, wobei das Ende der Zusammenarbeit mit Sonos noch immer überraschend nachwirkt. Nun hat der Möbelkonzern eine neue Lautsprecherserie angekündigt, welche die entstandene Lücke füllen soll.

Kulglass: Lampen mit integriertem Lautsprecher

Die Ähnlichkeit zu dem Pendant aus der SYMFONISK-Reihe kann nicht abgestritten werden, IKEA bzw. der Designerin Tekla Evelina Severin zufolge wurde diese Entscheidung bewusst so getroffen. Das Design hat eine freundliche und einladende, charakterähnliche Silhouette, wobei der wirbelförmige Schirm der Lampe von Soft-Servier-Eis inspiriert ist.

Der eigentliche Lautsprecherkorpus scheint übrigens direkt wiederverwendet worden zu sein. Musik wird via Bluetooth empfangen, Spotify Tap ist an Board. Ob das Leuchtmittel bunte Farben darstellen kann, ist indes nicht ganz klar.

Solskydd: Drei Größen, drei Konzepte

Die neue Lautsprecherfamilie SOLSKYDD besteht aus drei unterschiedlichen Modellen, die technisch mit Bluetooth 5.3, Spotify Tap zur direkten Musikwiedergabe sowie die Möglichkeit, zwei Lautsprecher zu einem Stereopaar zu koppeln, identisch ausgestattet sind:

18-Zoll-Modell : Zwei 4-Zoll-Woofer plus Hochtöner, deutlich höhere Lautstärke und verschiedene Equalizer-Profile.

: Zwei 4-Zoll-Woofer plus Hochtöner, deutlich höhere Lautstärke und verschiedene Equalizer-Profile. 11-Zoll-Modell : Kombination aus 1-Zoll-Hochtöner und 4-Zoll-Woofer für ausgewogeneren Klang.

: Kombination aus 1-Zoll-Hochtöner und 4-Zoll-Woofer für ausgewogeneren Klang. 8-Zoll-Modell (tragbar): Ein einzelner 2,5-Zoll-Treiber, bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit, auffälliger orangefarbener Stoffbezug.

Die Designerin spricht davon, dass die neuen Lautsprecher mit ihrem außergewöhnlichen Farbdesign bewusste Akzente in den eigenen vier Wänden setzen sollen, auch wenn keine Musik ertönt. Andere behaupten, dass die 1970er-Jahre wieder angerufen haben.

Preise und Verfügbarkeit

Der Pressemitteilung zufolge sollen die neuen Lautsprecher im Laufe des anstehenden Dezembers in den Handel gehen. Preislich sollen die neuen Bluetooth-Speaker zwischen 80 Euro und 150 Euro liegen, jedoch ohne WLAN. Ob sich die neuen Produkte durchsetzen, bleibt also abzuwarten.