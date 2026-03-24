Mitgründer verlässt Halide und wechselt zurück zu Apple ins Designteam

iOS 26 und macOS 26 stehen auch wegen der neuen Designsprache „Liquid Glass“ in der Kritik, in der Designabteilung von Apple ist seit dem Abgang von Jony Ive eine gewisse Unbeständigkeit zu erkennen. Der Konzern hat das Problem erkannt und arbeitet daran, dafür konnte man einen prominenten Namen zurückgewinnen – Sebastiaan de With, Mitgründer der ausgezeichneten Kamera-App Halide“ kehrt zurück.

de With kehrt zurück

Über seine sozialen Kanäle kündigte der Mitbegründer der Apps Halide, Spectre, Kino und Orion an, dass er sich wieder der Designabteilung von Apple anschließen werde. Sebastiaan de With war schon früher für Apple im Designteam tätig, unter anderem war er am Design der früheren „Find my“-App beteiligt. Über seine sozialen Kanäle. De With gilt als Entwickler mit starkem Fokus auf Gestaltung und Bedienkonzepte. Seine Arbeiten beschäftigen sich häufig mit der Frage, wie komplexe Kameratechnik auf dem iPhone für Nutzer verständlich und kontrollierbar bleibt. Aus dieser Perspektive betrachtet empfinden wir den Zugang als Gewinn – einfach verständliche und logische Bedienkonzepte waren bei Apple in letzter Zeit nicht ganz so im Fokus.

Wie sich der Abgang von De With auf die genannten Apps auswirken wird, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Neben seinem Fokus auf Bedienlogik waren auch die umfangreichen Kamera-Apps ein elementarer Bestandteil des Erfolgs von Halide. Sein Mitgründer Ben Sandofsky muss es nun allein richten.

Halide Mark II mit Update und Ausblick auf Mark III

In diesem Zusammenhang wollen wir noch das aktuelle Update von Halide erwähnen, Version 2.27.1 steht nun zum Download bereit. Erstmals seit längerer Zeit gibt es wieder neue Funktionen, so hat man nun HDR im Aufnahmemodus „Process Zero“ hinzugefügt:

HDR in Process Zero

Unsere Film-Simulations-Engine

Unser erster neuer Look „Chroma Noir”

Einstellbare Seitenverhältnisse

Tonwertkorrektur

Verschlusspriorität und ISO-Priorität

Neue Brennweiten in Process Zero

Außerdem kann man nun erstmals die neue UI/UX-Optik der anstehenden Version Mark III ausprobieren oder sogar direkt in die Public Beta der neuen Version einsteigen.