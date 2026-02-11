Apple TV konnte sich die Rechte an der Doku „The Last First: Winter K2“ sichern

Neben teils wirklich herausragenden Serien überzeugt Apple TV auch mit spannenden und abwechslungsreichen Dokumentationen. Dabei wird ein breites Themenfeld abgedeckt. Neu dazukommen wird eine Doku über Alpinismus bzw. das Expeditionsbergsteigen. Wir geben einen kurzen Überblick.

Apple TV konnte sich die Rechte sichern

Apple TV hat die weltweiten Rechte an dem Dokumentarfilm „The Last First: Winter K2“ erworben – einem vielbeachteten Beitrag vom Sundance Film Festival. Regie führte Amir Bar-Lev, bekannt durch Werke wie My Kid Could Paint That, The Tillman Story und Happy Valley.

Nach der Premiere in Sundance wurde der Film von Kritikern als „fesselnd“, „packend“ und „absolut atemberaubend“ gefeiert – ein überraschend komplexer Blick auf die moderne Welt des Extrembergsteigens.

Im Mittelpunkt steht eine Expedition aus dem Jahr 2021: Der Isländer John Snorri Sigurjónsson sowie das pakistanische Vater-Sohn-Duo Ali und Sajid Sadpara versuchen, den K2 erstmals im Winter zu bezwingen – unter Bedingungen, die als die härtesten am Berg gelten. Schon bald teilen sie Route und Risiken mit Influencern, Kamerateams, kommerziellen Expeditionskunden sowie dem nepalesischen Star-Bergsteiger Nims und dessen Sherpa-Team.

Bar-Lev zeichnet dabei ein vielschichtiges Bild einer Branche im Wandel. The Last First: Winter K2 beleuchtet nicht nur Strategie und Durchhaltevermögen, sondern auch Themen wie Klasse und Kaste, Geld und Macht – alles vor dem Hintergrund existenzieller Entscheidungen in extremer Höhe. Leider ist derzeit kein Ausstrahlungstermin bekannt.

K2 ist anspruchsvoller als der Mount Everest

Besonders eindrucksvoll: Der Film macht deutlich, warum der K2 unter Alpinisten als deutlich anspruchsvoller gilt als der Mount Everest. Steilere Passagen, technisch anspruchsvollere Routen und ein unberechenbares Wetter machen den „Savage Mountain“ selbst für erfahrene Profis zu einer Ausnahmeherausforderung.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.