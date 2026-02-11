iOS 26.3 ist da: Apple veröffentlicht Update und verschweigt Neuheiten

Apple hat heute Abend das erwartete Update auf iOS 26.3 für alle Nutzer veröffentlicht.

Die Neuheiten werden von Apple in den Release Notes dezent verschwiegen.

Auch Updates für Mac und Apple Watch sind verfügbar.

Apple hat heute Abend die finale Version von iOS 26.3 und iPadOS 26.3 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung kann ab sofort geladen und installiert werden. Wie üblich kann das Update in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden.

Apple verschweigt Neuerungen aus Geschäftskalkül

Wer in den Release Notes nach den Neuerungen des immerhin knapp zwei GB großen Updates sucht, wird sich wundern: Laut Apple bringt iOS 26.3 nur allgemeine Sicherheits- und Performanceverbesserungen. Tatsächlich aber sind durchaus Neuerungen im Update enthalten, für die Apple allerdings keine Werbung machen möchte.

So ist ein neues Tool zur Migration von Nutzerdaten zu Android-Smartphones enthalten. Während der Geräteeinrichtung kann dieser überarbeitete Assistent aufgerufen werden und übernimmt dann Daten wie Fotos, Videos, Nachrichten und Kalender vom iPhone auf ein Android-Gerät.

Geräte wie Smartwatches und Kopfhörer von Drittherstellern können nun einige der Komfortfunktionen nutzen, die Apple bislang für seine eigenen Geräte reserviert hat, dazu gehört etwa die schnelle Kopplung per Annäherung. Auch können nun Smartwatches von Drittherstellern umfangreichere Benachrichtigungen vom iPhone empfangen.

Eine weitere Neuerung erlaubt es, die Ortung per Funkzellenabfrage durch den Netzbetreiber einzuschränken, allerdings nur bei ausgewählten Netzbetreibern. In Deutschland ist die Telekom der einzige Netzbetreiber, der die neue Einstellung unterstützt.

All diese Neuerungen wurden in den Betas von iOS 26.3 getestet, ob sie bereits alle zum Release der finalen Version freigeschaltet sind, ist noch nicht klar, von Apple werden sie jedenfalls konsequent verschwiegen.

Weitere Updates

Neben iOS 26.3 und iPadOS 26.3 sind auch macOS 26.3, watchOS 26,3, tvOS 26,3 und die HomePod-Software 26.3 verfügbar. visionOS 26.3 kann auch geladen werden.