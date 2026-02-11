Kurz notiert: DB Navigator unterstützt nun Passkeys

Man kann über die Deutsche Bahn hervorragend schimpfen, die offizielle App war über die Jahre aber immer auf der Höhe der Zeit. Anders ausgedrückt: Neue Funktionen von iOS wurden recht schnell implementiert. Deshalb überrascht es, dass erst jetzt Passkeys unterstützt werden. Wir geben einen kurzen Überblick.

Passkeys werden nun unterstützt

Die neue Passkey-Funktion gilt streng genommen nicht direkt für den DB Navigator, sondern für das persönliche Nutzerkonto bei der Deutsche Bahn. Die App greift lediglich auf die zentral hinterlegten Kontodaten zu, die auch für den Login auf bahn.de verwendet werden. Entsprechend steht die Passkey-Option sowohl in der App als auch im Web bereit. Auffällig ist allerdings, dass die Bahn die Neuerung bislang kaum kommuniziert: Aktuell findet sich lediglich ein kurzer Hinweis im Infotext zur neuesten Version des DB Navigator. Wer künftig statt Passwort per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung einsteigen möchte, muss sein Profil öffnen, zu „Login & Sicherheit“ wechseln und dort unter „Alternative Login-Methoden“ die Passkeys aktivieren – gut versteckt, aber bereits nutzbar.

Passwort-Manager sollte weiterhin genutzt werden

Im Zuge dessen wollen wir noch einmal auf einen Umstand hinweisen, der in der Praxis ziemlich lästig ist: Passkeys erhöhen die Sicherheit und den Komfort, lassen sich aber nicht nativ zwischen iOS, Android und Windows austauschen. Wer also Geräte aus mehreren Ökosystemen von Apple, Google oder Microsoft nutzt, stößt schnell an Grenzen. Ein plattformübergreifender Passwort-Manager bleibt damit vorerst die praktischste Lösung für den Alltag.