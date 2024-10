Home iCloud / Services Apple TV+ gibt sechste Staffel von „Slow Horses“ in Auftrag

Apple TV+ hat sich zu einer absolut hochwertigen Adresse für Serienfans gemausert, wobei eine Sache interessant ist. Aktuell ist keine Serie verfügbar, von der man mehr als vier Staffeln streamen kann. Die Serie „Slow Horses“ bekommt eine fünfte Staffel, dies wird aber nicht das Ende sein.

„Slow Horses“ bekommt sechste Staffel

Die vierte Staffel von „Slow Horses“ endete gerade erst letzte Woche, zudem sind auch von „For All Mankind“ vier Staffeln verfügbar. Die Arbeiten an der fünften Staffel sollen zeitnahe anlaufen, zudem hat der Streamingdienst bereits die sechste Staffel in Auftrag gegeben. Dies berichtet unter anderem das Branchenblatt Deadline. Die Grundlage für die Handlung der sechsten Staffel sollen gleich zwei Bücher von Mick Herrons sein, dabei soll es sich um die Bücher „Joe Country“ und „Slough House“ handeln. Dies könnte auch ein Indikator sein, dass die sechste Staffel erstmals mehr als die bisher üblichen sechs Episoden haben könnte.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

