Amazon stellt seine neuen Kindles vor – Colorsoft ist das neue Flaggschiff

Es hatte sich bereits angedeutet, dass Amazon an neuen Kindle-Modellen arbeitet. Diese hat der Versandhändler nun vorgestellt. Dabei wird mit dem Colorsoft erstmals ein Modell einen farbigen Bildschirm angeboten. Wir geben einen kurzen Überblick.

Kindle Scribe mit einigen Verbesserungen

Der neue Kindle Scribe, welcher seit seiner Einführung von vor zwei Jahren nur via Software um neue Funktionen ergänzt wurde, ermöglicht Nutzern fortan, direkt in Bücher zu schreiben. Anmerkungen im Text werden dynamisch integriert, sodass sie auch bei Änderungen am Buchlayout erhalten bleiben.

Optisch setzt das neue Scribe auf einen weißen Rahmen und ein Display mit papierähnliche Textur, welches dem Schreiben auf analogen Papier nachempfunden sein soll.

Kindle Paperwhite soll deutlich schneller sein

Beim neuen Kindle Paperwhite hat sich Amazon auf Verbesserungen unter der Haube konzentriert. Das neue soll schnellere Ladezeiten liefern und mit der klassenbesten Kontrastdarstellung im gesamten Kindle-Portfolio überzeugen. Das Umblättern der Seiten ist laut Hersteller um 25 Prozent schneller als beim Vorgänger, das größere 7-Zoll-Display bietet mehr Platz zum Lesen.

Kindle Colorsoft ist das neue Flaggschiff

Wer mit dem Kindle einfach nur Bücher lesen will, bekommt mit dem Colorsoft nun ein neues Flaggschiff angeboten. Dieses will mit seinem Farbdisplay punkten. Nutzer können auf den Geräten farbige Buchcover, Bilder und Markierungen anzeigen, ohne auf die bekannten Kindle-Funktionen wie blendfreies Lesen und die langen Akkulaufzeiten verzichten zu müssen.

Der Kindle Colorsoft ist nicht nur wasserfest, die Akkulaufzeit soll trotz Farbdisplay bis zu acht Wochen betragen.

Preise und Verfügbarkeit

Ergänzend dazu gibt es dein einfachen Kinde mit 6″ noch mit Mintgrün in einer neuen Farbe. Dieses Modell ist für 119,99 Euro ab sofort verfügbar. Der Kindle Scribe 2024 mit 16 GB Speicher kostet satte 419,99 Euro und wird ab dem 04. Dezember 2024 ausgeliefert. Preislich ist das ambitioniert, dafür bekommt man nun auch das iPad 10. Generation. Der Kindle Colorsoft ist ab dem 30. Oktober 2024 verfügbar und kostet 289,99 Euro. Der neue Kindle Paperwhite wird ab sofort für 179,99 Euro verkauft:

