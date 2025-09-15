Apple TV + gibt vierte Staffel der Serie „Foundation“ in Auftrag

Apple TV+ ist für seine guten Serien bekannt, dabei hat man ein Faible für Science-Fiction. Hier gibt es gleich mehrere herausragende Inhalte, unter anderem „Foundation“. Heute Abend wird das Finale der dritten Staffel ausgestrahlt. Fans der Serie müssen sich nicht grämen, es wird Nachschub geben.

Vierte Staffel angekündigt

Apple TV+ konnte mit der Serie „Foundation“ die Messlatte im Hinblick auf Bild, Ton und Authentizität mit jeder neuen Staffel anheben, was wirklich beeindruckend ist – schließlich galten die Bücher von Isaac Asimov, welche die Grundlage für die Serie bilden, als unverfilmbar. Parallel zum heutigen Finale der dritten Staffel kündigte der Streamingdienst an, dass man eine vierte Staffel in Auftrag gegeben habe. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2026 anlaufen. Details zum Plot oder zu einem möglichen Erscheinungsdatum wollte man indes nicht nennen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.