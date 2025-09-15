Satellitenkommunikation für iPhone 14 und iPhone 15: Apple verlängert kostenfreie Nutzung um ein Jahr

Im September 2022 stellte Apple das iPhone 14 vor und spendierte der Baureihe die Möglichkeit, Notrufe via Satellitenkommunikation abzusetzen. Der Hersteller aktivierte dieses Feature zum Ende des Jahres 2022 und sprach davon, dies für ein Jahr kostenfrei zu machen. Nun verfügt die Ultra 3 als erstes Modell der Apple Watch über die gleiche Fähigkeit. Für Nutzer eines iPhone 14 oder iPhone 15 gibt es deshalb eine gute Nachricht.

Satellitenkommunikation für ein weiteres Jahr kostenfrei

Mit der Vorstellung des iPhone 15 erneuerte Apple die kostenfreie Nutzung um ein weiteres Jahr, wie im November 2023 erklärt wurde. Die kostenfreie Nutzung wurde vom iPhone-Hersteller nun erneut verlängert. In einer Pressemitteilung zum iPhone 17 Pro gibt der Konzern bekannt, den kostenlosen Zugang um ein weiteres Jahr für Nutzer eines iPhone 14 oder 15 zu gewähren. Dies trifft auf jene Geräte zu, deren Aktivierung vor dem 9. September um 21 Uhr unserer Zeit erfolgte.

Wie geht es danach weiter?

Die mehrfache Verlängerung der kostenfreien Nutzung ist für Besitzer eines iPhone natürlich eine gute Nachricht. Doch sie sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Apple noch immer nicht weiß, wie man dieses Feature monetarisieren kann. Denkbar wäre eine Integration in Apple One. Für ein alleinstehendes Abo könnte die Nachfrage zu gering sein.