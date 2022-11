Home iCloud / Services Apple TV+: Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „Serverance“ sind angelaufen

Mit der düsteren Serie „Serverance“ landete Apple einen absoluten Überraschungserfolg. Dementsprechend war es logisch, dass Apple eine zweite Staffel in Auftrag gibt, die Dreharbeiten dazu sind nun angelaufen.

Dreharbeiten haben begonnen

Für die Serie bekam Apple unter anderen einen Emmy und sorgte sogar dafür, dass Apple dieses Jahr wieder auf der Comic Con vertreten war. Nun gab der Dienst bekannt, dass man die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen habe. Als ausführender Produzent wird wieder Ben Stiller fungieren, die Hauptrolle wird von Adam Scott übernommen. Der Schöpfer Dan Erickson wird als Drehbuchautor an Bord sein. Das Ensemble wird um diese Schauspieler ergänzt werden:

Oscar- und Emmy-Nominierter Bob Balaban („The Chair“, „The Politician“, „The French Dispatch“, „Isle of Dogs“)

Robby Benson (“Beauty and The Beast,” “One on One”)

Stefano Carannante („Mirabilia“)

Emmy-Nominierte Gwendoline Christie („Game of Thrones“, „The Sandman“, „Wednesday“)

John Noble („Fringe“, „Elementary“, „Herr der Ringe“-Filmreihe)

Ólafur Darri Ólafsson “The Tourist,” “Trapped,” “The Missing”)

Alia Shawkat (“Search Party,” “Being the Ricardos,” “The Old Man”)

Emmy-Gewinnerin Merritt Wever („Godless“, „Unbelievable“, „Nurse Jackie“)

Mit einer zeitnahen Ausstrahlung ist indes nicht zu rechnen. Die Dreharbeiten haben gerade erst begonnen. Wir gehen davon aus, dass die neue Staffel im Winter 2023 anlaufen wird.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

