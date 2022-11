Home Apps Darkroom 6.2: Das ist neu

Mit dem iPhone lassen sich nicht nur tolle Bilder schießen, man kann sie auch direkt bearbeiten. Dafür stehen diverse Apps im App Store zur Verfügung. Eine der leistungsstärksten Apps ist dabei Darkroom und hierfür gibt es nun ein großes Update.

Darkroom steht nun in Version 6.2 bereit und bietet einen Schwung an komplett neu entwickelten Filtern für den Schatten- und Highlightbereich an. Eine Luminanzkurve passt die dunklen und hellen Bereiche des Bildes an, während ein Algorithmus zur Histogramm-Ausgleichtung die Klarheit in den Mitteltönen verbessert, um ein blasses Aussehen zu vermeiden. Ein Algorithmus im Frequenzbereich erkennt belebte Bereiche im Bild und verbessert den Kontrast. Anbei einmal die Release-Notes aus dem App Store:

Neu: Dramatisch verbesserte Lichter- und Schattenwiederherstellung

Wir veröffentlichen ein umfangreiches Upgrade unserer Schieberegler für die Belichtungswiederherstellung, das den Wiederherstellungsbereich dramatisch verbessert und das Ergebnis verfeinert. Dies ermöglicht eine ganze Reihe neuer kreativer Effekte in Darkroom, die vorher einfach nicht möglich waren.

Fünf Schieberegler in Darkroom wurden von Grund auf neu entwickelt: Belichtung, Weiß, Lichter, Schatten und Schwarz. Diese Verbesserungen stehen für alle Bildtypen zur Verfügung, sind aber besonders leistungsstark für RAW-Bearbeitungsworkflows, da RAW-Fotos viel mehr Details enthalten, die wiederhergestellt werden müssen.

Wie Sie Ihre bestehenden Bearbeitungen aktualisieren:

Alle bestehenden Bearbeitungen Ihrer Fotos in Darkroom bleiben davon unberührt. Die neue Implementierung steht neben der bisherigen zur Verfügung. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre bearbeiteten Fotos nicht anders aussehen, wenn Sie sie erneut öffnen. Wenn ein bereits bearbeitetes Foto jedoch keinen der neuen Schieberegler verwendet, aktualisieren wir es automatisch, damit es immer so gut wie möglich aussieht.

Wenn Sie ein zuvor bearbeitetes Foto auf die neue Version unserer Schieberegler umstellen möchten, setzen Sie bitte zunächst Ihre Bearbeitungen zurück, indem Sie die Voreinstellung „Original“ auswählen, die Option „Bearbeitungen zurücksetzen“ im Menü „Aktionen“ verwenden oder die Option „Zurücksetzen“ im Verlaufswerkzeug nutzen.

Bei der Anwendung einer Voreinstellung, unabhängig davon, mit welcher Version sie erstellt wurde, werden wir die neuen Wiederherstellungsalgorithmen verwenden. Dadurch wird sichergestellt, dass Community-Vorgaben und bestehende Vorgaben nicht mit der alten Wiederherstellungsimplementierung festsitzen.

Weitere Änderungen in dieser Version:

Wir haben die Fotobearbeitungserweiterung entfernt. Das bedeutet, dass Sie die eingeschränkte Version von Darkroom nicht mehr verwenden können, um Bearbeitungen innerhalb der Fotos-App vorzunehmen. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Ankündigung zu dieser Version auf unserer Website.

Zur Feier dieser Veröffentlichung haben wir drei neue Symbole hinzugefügt: Farbton, Holo und Album.

Leistungsverbesserungen, die die Stabilität und Zuverlässigkeit bei der Verwendung von Darkroom erhöhen sollen

Reduzierung der Größe des auf dem Gerät gespeicherten Bild-Caches

Behebung eines HEIF-Fehlers unter iOS 16, der dazu führte, dass exportierte ProRAW-Bilder in der Fotos-App eine grüne Miniaturansicht hatten.

Behebung eines Fehlers, bei dem Fotos, die nicht geladen werden konnten, nicht mehr geladen wurden.

Für Bestandskunden kostenfrei

Wer Darkroom in der Abo-Version, auch als Darkroom+ gekennzeichnet, hat, kann auf die neuen Filter kostenfrei zugreifen. Dies kostet 5,99€ pro Monat oder 29,99€ pro Jahr – es ist offensichtlich, die Kunden in das Jahresabo zu drängen. Allerdings lässt sich Darkroom auch auf dem Mac und dem iPad verwenden, das relativiert den Preis etwas. In unseren Augen auf jeden Fall eine mehr als attraktive Option zu Lightroom:

