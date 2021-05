Home Featured Apple TV 4K (2. Generation): Das bietet die neue Siri Remote

Vor rund einem Monat präsentierte Apple einen überarbeiteten Apple TV 4K mit einer rundum neuen Siri Remote. Da sich viele fragen, ob sich eine Anschaffung wegen dieser lohnt, wollen wir heute klären, was die neue Fernbedienung drauf hat.

Beim Design der Siri Remote der zweiten Generation orientierte sich Apple eher an dem der Eingabehardware von älteren Generationen. Die Front ist nun wieder silber und beherbergt ein „Touch-basiertes Clickpad“ statt einer berührungsempfindlichen Oberfläche. Dieses erlaubt die Navigation mittels Klicks und Wischgesten und das Vor- und Zurückspulen durch das Kreisen des Fingers am Rad.

Bei der Anordnung der Tasten tat sich auch einiges. Es wurden eigene Knöpfe fürs Zurückspringen in Menüs und das Muten des Tones verbaut. Außerdem gibt es einen Powerbutton rechts oben und der Trigger für Siri wanderte auf die rechte Seite des Gehäuses. Diese Positionierung kennt man bereits vom iPhone – hier wird der Assistent über den Ein- und Ausschalter geweckt, welcher ebenfalls auf der rechten Seite sitzt.

Außerdem ist das Gehäuse nun eine Spur dicker, wodurch es besser in der Hand liegen soll.

Positive Rezensionen in ersten Reviews

In ersten Reviews hörte man bereits gute Dinge von der Siri Remote. Man hört oft, dass sie das Benutzererlebnis um einiges aufbessert. Das soll man unter anderem in Apps von Drittanbietern merken, da diese eher auf Klicks als auf Wischen über ein Trackpad ausgelegt sind. Lediglich der Zurück-Knopf funktioniert nicht so konsistent, wie man sich das vielleicht erhoffen mag.

Kommt auch mit einigen Nachteilen

Wo viele Vorteile sind, verstecken sich auch Nachteile. Die neue Siri Remote soll zwar eine Vielzahl an Kritikpunkten des Vorgängers aus der Welt schaffen, führt aber auch einige neue ein. So hat die Fernbedienung kein Gyroskop, keinen Beschleunigungssensor und auch keinen U1-Chip mehr. Durch das fehlende Gyroskop und den fehlenden Beschleunigungssensor ist sie für Spiele komplett ungeeignet. Mit dem U1-Chip hätte Apple „Genaus Finden“, was wir von den AirTags kennen, unterstützen können.

Zumindest kann man fürs Gamen noch eine der alten Fernbedienungen verwenden, sofern man eine besitzt. Das ist aber eher umständlich.

Preise und Verfügbarkeit

Die Siri Remote der zweiten Generation kommt mit dem neuen Apple TV 4K (Affiliate-Link) der zweiten Generation ab einem Preis von 199 Euro. Alternativ ist die Fernbedienung für ältere Modelle des Apple TVs um 65 Euro separat erhältlich (Affiliate-Link).

