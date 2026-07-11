Netflix kämpft mit schwindender Serientreue: Zuschauer springen nach Staffel eins ab

Netflix bleibt zwar die klare Nummer eins im Streaming-Geschäft, doch bei etlichen hauseigenen Erfolgsserien schmilzt das Publikum schon nach der ersten Staffel spürbar zusammen. Interne Auswertungen, die dem Unternehmen selbst vorliegen, zeichnen inzwischen ein deutliches Bild davon, wie groß dieser Schwund tatsächlich ausfällt.

Mehrere Prestige-Serien mit kräftigem Publikumsschwund

Besonders auffällig zeigt sich der Trend bei der Live-Action-Adaption von „One Piece“: Die zweite Staffel kam in den ersten vier Wochen auf rund ein Drittel weniger Zuschauer als der Serienstart. Bei „The Night Agent“ fiel der Rückgang im selben Zeitraum noch drastischer aus – hier ging die Reichweite um etwa die Hälfte zurück, und mit der dritten Staffel setzte sich der Abwärtstrend fort. Am stärksten traf es allerdings „Beef“: Netflix-eigene Zahlen zeigen für die zweite Staffel ein Minus von über 70 Prozent gegenüber der gefeierten ersten Runde. Auch „Avatar: The Last Airbender“ musste bei Staffel zwei einen merklich schwächeren Start hinnehmen als beim Debüt.´Dass Serien im Lauf der Zeit an Zuschauern verlieren, ist im Streaming-Geschäft an sich nichts Neues. Auffällig ist laut dem Bericht des Bloomberg-Journalisten Lucas Shaw allerdings, dass die Differenz zwischen erster und zweiter Staffel derzeit größer ausfällt als in vielen Jahren zuvor.

Investoren erwarten neue Zugpferde

Als echte Publikumserfolge des laufenden Jahres gelten bislang lediglich „His & Hers“ sowie die vierte Staffel von „Bridgerton“. Große Namen wie „One Piece“ oder „Beef“, die ähnlich hohe Erwartungen weckten, konnten diese Lücke bisher nicht füllen – eine Entwicklung, die inzwischen auch an der Börse genau beobachtet wird. Offizielle Abonnentenzahlen veröffentlicht Netflix schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Marktbeobachter gehen dennoch davon aus, dass sich das Wachstum vor allem in den USA verlangsamt hat. Auch die insgesamt auf der Plattform verbrachte Zeit legt einem Bericht des Guardian zufolge nur noch gemächlich zu. Damit ist auch das Bemühen von Netflix zu erklären, seit geraumer Zeit verstärkt in Live-Sport zu investieren