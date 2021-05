Home Deals Amazon Deal: Outdoor-Solar-Powerbank mit 30.000 mAh für unter 18,00 Euro

Die eine oder andere Powerbank dürfte bei euch schon zu Hause herumliegen, dennoch haben wir diesbezüglich einen interessanten Deal für euch. Die Powerbank richtet sich nicht nur an Outdoorfreunde, mit der lassen sich auch ein paar Taler bei der Stromrechnung sparen – sie kann dank integrierter kleiner Solarpanels nämlich in der Sonne aufgeladen werden!

JIGA Solarpowerbank im Angebot

Eine Powerbank von JIGA hatten wir schon einmal im Angebot, deshalb stellen wir ein zweites Modell vor. Die Powerbank bietet insgesamt 30.000 mAh, kann sowohl über USB-C als auch Lightning oder Micro-USB-Anschluss aufgeladen werden.

Abseits der Steckdose kann die Powerbank über das integrierte Solarpanel geladen werden, das macht sie so zum optimalen Begleiter für längere Campingausflüge. Die Powerbank kann insgesamt drei Geräte gleichzeitig aufladen, dies geschieht über 5V bei 1,2 Ampere. Zusätzlich hat der Hersteller noch eine Taschenlampe sowie fünf kleine LED als Statusanzeige verbaut. Preislich liegt die Powerbank bei 24,95 €, derzeit kann noch ein 2,00 €-Rabattgutschein aktiviert werden.

Wir setzen noch einen drauf: Apfelpage bietet euch einen zusätzlichen 20 %-Rabattcoupon an: Einfach 2RMWSPCL an der Kasse eingeben und so den Preis auf 17,96 € senken.

