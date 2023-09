Home Daybreak Apple Apple trödelt in China | iPad Pro mit Riesen-SSD? | das iPhone 15 Pro wird teuer – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das iPad Pro kann man jetzt schon mit einem zwei TB großen Speicher kaufen. Selbst große Cloud-Skeptiker und Power-User dürften damit zumeist hinkommen. Bald wird der Speicher aber womöglich noch größer, die Frage ist nur, wächst das iPad auch in anderer Hinsicht?

Apples iPad Pro gibt es aktuell mit bis zu zwei TB großer SSD, nur bei den Varianten mit einem TB und mehr gibt es zudem auch einen 16 GB großen Arbeitsspeicher – alles großzügig genug dimensioniert für ein Tablet, selbst für eines, auf dem man eine abgespeckte Final Cut-Version laufen lassen kann, sollte man meinen, doch es könnte bald noch mehr werden: Apple plant angeblich ein iPad Pro mit bis zu vier TB SSD. Was es mit diesem Gerücht auf sich hat, lest ihr hier.

Das iPhone 15 Pro wird wohl teuer

Inzwischen kann man sich der Ahnung kaum mehr verschließen, dass das iPhone 15 zumindest in der Pro-Variante ein tiefes Loch in den Geldbeutel reißen wird, diese Annahme stützt nun ein weiterer Beobachter. Was man im fernen Taiwan zudem mit Blick auf die Einkaufspläne von Apple vermutet, lest ihr hier.

Apple trödelt bei neuen App Store-Regeln

Das ist unüblich für Apple: Das Unternehmen ist normalerweise flink dabei, neue Vorschriften aus dem wichtigen China zügig zu erfüllen, um die eigenen Absatzmärkte nicht zu gefährden. Eine neue Vorgabe hat man aber bislang noch nicht umgesetzt, während die Android-Konkurrenz schon reagiert hat, hier mehr dazu.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Threema hat ein Update veröffentlicht. Es bringt unter anderem Dateinamen in die Medienansicht und behebt noch eine Reihe an Fehlern, hier die Infos.

Ist es mit den Lederhüllen bald vorbei?

Zum iPhone 15 wird es wohl keine Lederhüllen mehr geben, zumindest nicht von Apple, die muss man dann bei Drittherstellern suchen. Bei Apple dagegen wird es wohl ein neues Material für die Cases geben, hier dazu mehr.

Wie gefragt ist Apples Brille?

Apples Vision Pro kann von Kunden noch nicht erworben werden, Entwickler können und sollen aber schon Apps für sie entwickeln. Aber tun sie das auch? Apple sagt, das Interesse sei groß, andere sehen das anders, hier mehr dazu.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen, treibt es nicht zu wild.

-----

