iPhone 15-Preise: Standardmodelle unverändert, aber Pro-Variante deutlich teurer

Das iPhone 15 wird teurer, zumindest teilweise. Die Pro-Modelle werden im Preis deutlich steigen, davon geht nun ein weiterer Beobachter aus. Er reiht sich in eine Gruppe von Analysten ein, die alle von weiter steigenden Preisen ausgehen.

Wer in den kommenden Monaten in die Gehaltsverhandlungen mit seinem Chef geht, könnte diese etwa so ergänzen: „Apple hat seine überteuerten Spielzeuge noch teurer gemacht und da ich die natürlich unbedingt brauche, damit ich zeigen kann, ich bin immer noch wer und trotzdem noch mein leckeres und gesundes Bio-Obst- und Gemüse zu verzehren beabsichtige, brauche ich jetzt erstmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle.“

Ob diese Argumentation verfängt, muss sich freilich erst zeigen, das dürfte aber wenig daran ändern, dass die iPhone 15 Pro-Modelle tatsächlich teurer werden. Viele bekanntlich treffsichere Analysten sehen schon seit Wochen deutlich steigende Preise voraus und das sieht auch Luke Lin nicht anders, seines Zeichens leitender Analytiker beim Branchendienst Digitimes in Taiwan.

Wie groß wird der iPhone 15-Preisschreck?

Apple werde das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus preislich nahezu unverändert lassen, so der Analyst. Anders sehe das beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max aus, hier gibt es Titan als Neuheit und sogar ein Periskop beim Pro Max-Modell, was man sich teuer bezahlen lassen will. Im Raum stehen Preissteigerungen von 100 Dollar und mehr.

Das iPhone 15 Pro Max könnte so um die 1.299 Dollar kosten, die Europreise kann man sich entsprechend höher denken. Apple werde etwas weniger Geräte verkaufen, so Digitimes. Bestellt worden seien zwischen 80 und 90 Millionen Einheiten, was einen Rückgang um etwa 10% bedeuten würde.

An der Spitze der Bestellungen werde zugleich das teuerste Modell liegen, das iPhone 15 Pro Max, Apple ist sich offenbar sehr sicher, den gestiegenen Preis durchsetzen zu können. Danach folgten das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Plus, so Digitimes in ihrer Einschätzung.

