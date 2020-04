Apple Store down: iPhone SE kommt heute

Apple hat den Apple Store offline genommen. Das passiert immer wieder mal in Vorbereitung auf den Start neuer Produkte und heute wissen wir auch, um was es geht: Denn in zwei Stunden kommt das neue iPhone SE, das Apple am Mittwoch vorgestellt hatte.

Apple hat gerade eben den Apple Store vom Netz genommen. Diesen Schritt kennt man schon, es passiert, wenn Apple ein neues Produkt in den Store eingepflegt hat. Diesmal ist klar, was da kommt: Das iPhone SE 2020 wird ab heute um 14:00 Uhr vorbestellt werden können. Apple hatte das iPhone SE in seiner neuen Version am Mittwoch vorgestellt, hier, hier und hier lest ihr mehr über die technischen Details. Auch das neue Magic Keyboard mit Trackpad für das iPad hatte Apple am Mittwoch in den Store gestellt.

Vorbestellung ab 14:00 Uhr

Wir sagen euch nochmal bescheid, wenn es los geht. Wer schnell beliefert werden möchte, tut gut daran, auch schnell zu bestellen, da sich erfahrungsgemäß zunächst oft Wartezeiten bilden.

Bestellt werden kann neben dem Weg über die Apple-Website auch über die Apple Store-App.

