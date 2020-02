Apple spendiert Shazam neue Suche nach Songs und Songtexten

Apple hat Shazam eine neue Funktion spendiert. Ab jetzt könnt ihr in der Musik-App auch nach Songs suchen, die nicht gerade irgendwo in eurer Nähe abgespielt werden. Ihr könnt so auch anhand von Songtexten suchen, die euch noch in Erinnerung sind.

Apple hat die Shazam-App mit einer neuen Suchfunktion ausgestattet. Sie ist Bestandteil des Updates der Shazam-Anwendung, das heute über den App Store verteilt wurde.

Mit der neuen Suche, die direkt über den Hauptbildschirm aufgerufen werden kann, könnt ihr auch nach Songs suchen, die gerade nicht laufen, aber an deren Songtext ihr euch vielleicht noch erinnert. Apple beschreibt die Neuerung so:

Du hast einen Song im Kopf? Ab jetzt kannst du auf den neuen Such-Button am Startbildschirm tippen, um nach Künstlern und Songs zu suchen. Dir fällt der Name nicht mehr ein? Versuch doch mal, nach dem Liedtext zu suchen!

Suche nach Songs auch über Apple Music

Die Suche nach Songs über Fragmente des Textes ist auch schon seit einiger Zeit über Apple Music möglich, ebenso wie die Erkennung von Songs, die gerade gespielt werden, seit einigen Jahren auch schon Siri erledigen kann. Shazam wurde von Apple zu einem recht günstigen Kurs gekauft und ist seitdem werbefrei. Es steht zu vermuten, dass die einst kostenpflichtige Version Shazam Encore bald eingestellt wird. Ein erstes Zeichen dafür ist vielleicht, dass das letzte Update mit der neuen Song-Suche vorerst nur die einst werbefinanzierte Standard-Shazam-App erhalten hat.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!