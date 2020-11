Home Apple Apple scheitert mit Schadenersatzforderungen gegen Epic vor Gericht

Apple hat keinen Anspruch auf Schadenersatz durch Epic, das entschied nun ein US-Gericht. Apple hatte in Zusammenhang mit der Nutzung einer gemäß AGB unzulässigen Schnittstelle für Zahlungen an Epic von Diebstahl gesprochen, das Gericht konnte dieser Argumentation allerdings nicht folgen.

Epic hat sich nicht des Diebstahls schuldig gemacht, als das Spielestudio eine Zahlungsmöglichkeit in seinen Erfolgstitel Fortnite integriert hat, über die die Spieler Käufe an iTunes vorbei hatten tätigen können. Dieses Verhalten sei lediglich ein Bruch eines geltenden Vertrags, urteilte nun Yvonne Gonzalez Rogers, die für den Prozess Apple vs. Epic zuständige Richterin laut Agenturberichten. Sie hat damit Forderungen von Apple eine Abfuhr erteilt.

Apple sprach von Diebstahl durch Epic

Apple habe nicht zeigen können, dass es sich beim Verhalten von Epic um ein strafbares Vorgehen handelt, das unabhängig von der strittigen Vorgehensweise des Spieleentwicklers demonstriert wurde. Dementsprechend steht Apple auch kein Schadenersatz zu. Epic hatte schon zuvor betont, Apple habe nach seiner Auffassung keinen Anspruch auf Geld, das mittels der bei Epic erbrachten Wertschöpfung verdient wurde, Apfelpage.de berichtete.

Apple stimmt der Sichtweise des Gerichts wenig überraschend nicht zu. Das Hauptverfahren zwischen den beiden Unternehmen wurde für kommenden Mai angesetzt. Aktuell kann Fortnite unter iOS und am Mac nur sehr eingeschränkt gespielt werden. Nutzer können in der App nicht mehr gegen Nutzer auf anderen Plattformen spielen. Zuletzt hatte Epic allerdings einen Umweg gefunden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Im Browser kann Fortnite nun wieder eingeschränkt auch am iPhone gespielt werden.

