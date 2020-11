Home Gerüchte Kommt doch kein iPhone SE Plus Anfang 2021?

Apple wird womöglich doch kein neues und vielleicht größeres iPhone SE Anfang des kommenden Jahres bringen. Entsprechenden Prognosen erteilte heute der Analyst Ming-Chi Kuo quasi nebenbei eine Absage. Es war vermutet worden, Apple könnte ein 5,5 Zoll-Modell eines iPhone SE in Planung haben, das Anfang 2021 startet.

Apple wird Anfang kommenden Jahres womöglich kein aufgefrischtes iPhone SE (Affiliate-Link) auf den Markt bringen. Entsprechende Vermutungen waren vor einigen Monaten unter anderem auch von Ming-Chi Kuo aufgebracht worden, neben weiteren Beobachtern hatte er über eine Neuauflage des in diesem Jahr erst aktualisierten iPhone SE spekuliert, wie wir damals berichtet hatten. Getrieben worden waren die Spekulationen auch durch Displayschutzfolien für ein iPhone SE Plus, die teils schon in Lagerhaltungssystemen von Handelsketten aufgetaucht waren.

Nun hat der Analyst von TF International Securities seine eigene Aussage wieder kassiert und das quasi eher nebenbei. In seiner aktuellen Notiz beschäftigte der Branchenbeobachter sich in der Hauptsache mit den Gewinnerwartungen von Genius Electronic Optical, einem Zulieferer, der auch in Apples Lieferkette aktiv ist.

Das Unternehmen habe derzeit mit einem geringeren Auftragseingang zu kämpfen, der sich negativ auf die Bilanzen auswirke, so der Analyst.

iPhone SE Plus vielleicht in zweiter Jahreshälfte?

Genius Electronic Optical sei davon ausgegangen, Anfang kommenden Jahres auch durch umfangreiche Orders für Komponenten, die in einem iPhone SE Plus zum Einsatz kommen, starke Monate zu erleben. Tatsächlich aber glaube man bei TF International Securities derzeit nicht an ein iPhone SE Plus und entsprechende Pläne bei Apple – dies werde nicht im ersten Halbjahr 2021 passieren, hieß es.

Im Umkehrschluss lässt das die Möglichkeit zu, Apple könne im zweiten Halbjahr ein entsprechendes Update vorstellen. Im Raum steht ein 4G-iPhone zu günstigen Preisen mit aktueller Technik und vielleicht einem größeren Display.

